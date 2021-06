Nintendo Switch Pro: si esprime Doug Bowser

Da anni ormai circolano rumor sul web a proposito di una versione più performante della console di Nintendo. In questi ultimi due mesi, però, il chiacchiericcio si è fatto più rumoroso (basti pensare agli ultimi leak): da una parte ci trovavamo in clima E3 2021, l’evento videoludico dell’anno in cui ci si aspettava qualche annuncio di quella portata; dall’altra mancano sia le conferme che le smentite da parte della grande N a proposito di una fantomatica Nintendo Switch Pro.

A quest’ultimo proposito, dunque, si è deciso di porre la domanda direttamente al presidente di Nintendo America: Doug Bowser. The Washington Post ha, infatti, recentemente intervistato Bowser e gli ha domandato se possiamo aspettarci un modello Nintendo Switch Pro. Il presidente, ovviamente, non si è addentrato nei dettagli della questione, anzi. Girando attorno alla domanda, Bowser ha risposto che Nintendo è perennemente alla ricerca di nuove tecnologie che siano in grado di migliorare l’esperienza videoludica.

Lo scopo di Nintendo, secondo Bowser, sarebbe quello di ricercare in modo costante nuovi mezzi tecnologici che possano implementare nei vari software nuove ed innovative meccaniche e funzionalità di gioco. Continuando, il presidente ha affermato che delle tecnologie bisogna anche studiarne l’applicabilità in base alle varie generazioni. Ad esempio ci sono tecnologie che non si possono implementare in determinati software o hardware, in quanto potrebbero essere troppo datati per supportarle: bisogna prendere in considerazioni le suddivisioni generazionali.

Secondo gli ultimi rumor, infine, la console potenziata della grande N potrebbe intitolarsi New Nintendo Switch Pro e, sempre secondo i leak, potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno corrente. Chiaramente, ogni notizia riportata tramite leak va presa con le dovute pinze, anche perché da Nintendo non risulta ancora nulla di ufficiale.