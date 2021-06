World of Warcraft Shadowlands: ecco la data di lancio per Chains of Domination

L’aggiornamento Chains Of Domination di World of Warcraft: Shadowlands è stato annunciato al BlizzConline all’inizio di quest’anno. Ora abbiamo anche una data di uscita per il prossimo aggiornamento, grazie a un trailer non elencato sul canale YouTube ufficiale di World of Warcraft. Chains of Domination verrà lanciato il 29 giugno.

L’aggiornamento inizia subito dopo il raid di Castle Nathria, quando Sire Denathrius viene sconfitto. Dovrete esplorare il regno del Carceriere per fermare i suoi piani malvagi di distruggere tutta la vita. I giocatori verranno inviati più in profondità nelle Fauci per esplorare Korthia, la Città dei Segreti. La nuova area sarà riempita con una serie di nuove missioni e attività mentre combatterai per respingere le forze del Carceriere nelle Shadowlands. Chains of Domination introduce una nuova campagna che coinvolgerà i quattro Covenant che uniscono le forze per lanciare un potente assalto al Carceriere. I Covenants of the Shadowlands sono ora pronti per unirsi e lanciare un potente contrattacco ora che la loro forza è stata ripristinata.

Il Sanctum of Domination è il nuovo raid da dieci boss in arrivo con questo aggiornamento. I giocatori devono esplorare le profondità di Torghast, dove alla fine affronteranno di nuovo Syvalanas in uno dei combattimenti contro i boss più attesi da anni. È stato introdotto anche un mega-dungeon mitico di otto boss chiamato Tazavesh, il Mercato Velato. Tazavesh si svolge nel bazar dei broker ed è incentrato su un furto di uno dei manufatti più preziosi di Azeroth. L’aggiornamento di Chains of Dominion probabilmente ha richiesto un po’ di tempo a causa dell’aggiornamento Burning Crusade Classic per World of Warcraft Classic. Il game director di World of Warcraft Ion Hazzikostas ha affermato in un’intervista, che la società non vuole creare conflitti nella community di giocatori, e permettere di scegliere se giocare a Classic o a Shadowlands. Di seguito una parte dell’intervista:

Mentre vogliamo evitare troppe collisioni tra i due, capiamo anche che ci sono molti giocatori che giocano solo a Classic, e ci sono molti giocatori che giocano solo a Shadowlands, e non vogliamo punire un gruppo per evitare un conflitto per l’altro, cercando comunque di assicurarsi che ogni gioco abbia un po’ di tempo e spazio per respirare da solo.

World of Warcraft Shadowlands è disponibile per PC.