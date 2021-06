Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: l’intervista di Famitsu a Nomura, Fujiwara e Inoue

Square Enix ha tenuto il suo “SQUARE ENIX PRESENTS SUMMER SHOWCASE” nell’ambito dell’E3 2021. Uno dei titoli mostrati è stato STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (qui il nostro provato), un gioco di ruolo d’azione ambientato in un mondo oscuro diverso da qualsiasi altro gioco FINAL FANTASY finora, in fase di sviluppo di Square Enix e Team NINJA di KOEI TECMO GAMES.

Il gioco offre una nuova visione alla serie FINAL FANTASY e la versione di prova per PS5 è attualmente giocabile. La rivista nipponica Famitsu ha deciso di tenere un’intervista con il produttore creativo Tetsuya Nomura, il produttore Jin Fujiwara e il direttore Daisuke Inoue riguardo a questo nuovo gioco, con molti aspetti ancora avvolti nel mistero. I tre hanno parlato del mondo e del combattimento di STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. Di seguito l’intervista completa.

Intervistatore: Innanzitutto, vorrei iniziare chiedendo il titolo del gioco, STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. Che significato c’è dietro al titolo? L’incongruenza tra il mondo oscuro e il titolo di “Paradiso” crea un’impressione molto forte.

Nomura: Il gioco usa FINAL FANTASY I come motivo, quindi anche l’ambientazione è basata su FINAL FANTASY I. In FINAL FANTASY I, alla fine del gioco scopri chi sono veramente i Guerrieri della Luce, i protagonisti, e il luogo da cui provenivano. Anche Jack e i suoi alleati sono “estranei”. Chi sono Jack e i suoi alleati? Sono i Guerrieri della Luce? Queste domande sono al centro della storia e questa idea di “sconosciuti” è centrale nella trama. Un significato del Paradiso è “la terra dei salvati”. Il titolo rappresenta gli stranieri – Jack e i suoi alleati – che si radunano in questa terra paradisiaca.

Inoue: Strangers of Paradise significa esattamente quello che dice che questi stranieri sono nella terra del paradiso. Allo stesso tempo, potrebbe significare “persone che non dovrebbero essere in paradiso” – penso che sia un titolo che rappresenta perfettamente la storia del gioco.

Intervistatore: Stranieri… persone che non dovrebbero esserci… stai parlando del protagonista, Jack, e dei suoi alleati? Suppongo che si sentano un po’ fuori posto in quel mondo fantasy oscuro. Per iniziare da una domanda più elementare, sentiamo le parole Chaos, the Chaos Shrine e the Warriors of Light spuntare nel trailer, quindi ho ragione sul fatto che c’è ovviamente una connessione con il mondo dell’originale FINAL FANTASY I?

Nomura: Esatto. È una nuova storia che usa FINAL FANTASY I come motivo, piuttosto che essere direttamente collegata o equivalente. La versione di prova copre il Santuario del Caos, che visiterai all’inizio del gioco, che è simile alla progressione anche in FINAL FANTASY I.

Intervistatore: Parlando di FINAL FANTASY I, la premessa era che Garland – sconfitto dai Guerrieri della Luce – usa il Chaos Shrine come base per viaggiare indietro nel tempo ancora e ancora, dando origine a conflitti ancora e ancora. È collegato al fatto che Jack e i suoi alleati abbiano un aspetto così moderno?

Nomura: Sì, le persone probabilmente immaginano personaggi che assomiglino all’emblematico Guerriero della Luce quando pensano a FINAL FANTASY I, ma come dici tu, se hai familiarità con la premessa di FINAL FANTASY I, potresti essere in grado di coglierne alcuni indizi dai disegni di Jack e degli altri. Gli abiti iniziali per Jack e i suoi alleati non sono altro che un suggerimento per dimostrare che non sono di quel mondo. Non rappresentano nulla del loro carattere. Come altri giochi in cui puoi cambiare la tua attrezzatura, questo è semplicemente il loro stato normale. Forse.

Intervistatore: Capisco, dato che questo gioco ha elementi del genere hack-n-slash (giochi in cui sconfiggi mostri nei sotterranei, guadagni exp e trovi equipaggiamento per rafforzare il tuo personaggio), e sarai in grado di cambiare vestito, non è niente più dell’attrezzatura di partenza.

Nomura: Inoltre, uno dei nostri concetti era quello di creare qualcosa che sembrasse completamente diverso da quello che le persone potrebbero immaginare quando pensano ai Guerrieri della Luce che combattono contro Garland in FINAL FANTASY I. Jack e i suoi alleati hanno la missione di sconfiggere il Caos, ma avevamo bisogno che loro fossero personaggi cui le persone pensassero come totalmente separati dai Guerrieri della Luce.

Intervistatore: In altre parole, non volevi farli sembrare degli eroi?

Nomura: Esatto. Il ragionamento dietro l’apparizione di Jack è puramente legato alla storia. Allo stesso modo, c’è un significato dietro tutti i loro nomi. Ma sarebbe uno spoiler, quindi lo conserverò per un’altra volta.

Intervistatore: Anche i loro nomi!? Ho pensato che sembrassero un po’ troppo convenzionali per un gioco di FINAL FANTASY con te che ci lavoravi, Mr. Nomura (ride).

Nomura: Jack, Ash e Jed hanno lo stesso significato nascosto nei loro nomi.

Intervistatore: Il più acuto tra noi potrebbe averlo capito, ma c’erano quattro Guerrieri della Luce. Il che significa che, oltre a Jed e Ash…

Nomura: Ce ne saranno altri.

Intervistatore: Davvero?!

Inoue: Tuttavia, durante il combattimento, combatterai con un gruppo di tre membri, quindi scambierai le persone per la battaglia.

Intervistatore: La key-art che mostra Jack è un’immagine insanguinata, ed è uno stile oscuro che non abbiamo visto nei precedenti giochi di FINAL FANTASY.

Nomura: È il teaser iniziale, quindi volevamo davvero avere un impatto. A differenza di altri giochi della serie FINAL FANTASY, ha un punteggio piuttosto alto (17+ in Giappone), quindi è un tipo di atmosfera piuttosto severo. Abbiamo utilizzato come base il colore rappresentativo di FINAL FANTASY, il bianco. Inoltre, abbiamo lavorato sulla colorazione rossa che risalta nel gioco stesso, dai cristalli rossi e dagli spruzzi di sangue. Il gioco è la storia di un uomo arrabbiato, quindi abbiamo rappresentato anche quelle emozioni oscure e annerite.

Intervistatore: Sul trono (?) del Chaos Shrine, c’è qualcuno che dice che “diventerà Chaos” ma… non è Garland!?

Nomura: Sarebbe uno spoiler, quindi dovrai giocare al gioco completo quando uscirà e scoprirlo da solo.

Intervistatore: Successivamente, vorrei chiedere qualcosa in più sul combattimento. Le impegnative battaglie d’azione sembrano adattarsi al mondo oscuro, ma con quale inizi quando crei un nuovo gioco di FINAL FANTASY: la storia o il gameplay?

Fujiwara: Qualche tempo fa, il signor Nomura mi aveva dato l’idea di un gioco in cui ti fai strada attraverso diverse aree, e questo si è unito a questa cruda storia di un uomo arrabbiato su cui stava lavorando.

Inoue: Un’altra considerazione era che volevamo intraprendere una nuova sfida insieme al Team NINJA di KOEI TECMO GAMES, con cui avevamo lavorato insieme alla versione arcade di Dissidia FINAL FANTASY. Il team NINJA è specializzato in giochi d’azione, quindi abbiamo deciso di sfruttare la loro esperienza, che ci ha portato a stabilirci sul genere dei giochi di ruolo d’azione.

Nomura: Personalmente, quello che stavo immaginando era un gioco di FINAL FANTASY che non avrebbe usato specificamente il nome di FINAL FANTASY, con un titolo completamente nuovo, “Stranger of Paradise”, che avrebbe caratterizzato un gameplay d’azione incentrato sulla lotta contro i dungeon. Il gioco attuale è il risultato dell’ulteriore perfezionamento di Mr. Fujiwara e Mr. Inoue, ma sono contento che rimangano ancora tracce di quel concetto originale.

Intervistatore: In altre parole, è un gioco che pone molta enfasi sul superamento dei dungeon? Con il Team NINJA che ci lavora, immagino che avrai sia le parti migliori di Nioh che il personaggio unico di FINAL FANTASY. Quali parti di FINAL FANTASY eri sicuro di dover includere?

Inoue: Sebbene abbiamo incluso alcuni sviluppi sorprendenti nella storia, volevamo davvero assicurarci che il ritmo del gioco fosse appropriato per un gioco d’azione, oltre ad avere una storia solida che si addicesse a un gioco di ruolo. Questo equilibrio è qualcosa a cui teniamo molto.

Intervistatore: Molti giochi d’azione impegnativi possono essere relativamente carenti nella narrazione, ma lo scenario principale è scritto da Kazushige Nojima, quindi vedremo il tipo di profondità che ci aspetteremmo da un gioco di ruolo e da un gioco di FINAL FANTASY?

Inoue: Assolutamente, penso che la storia abbia molta profondità.

Intervistatore: La serie FINAL FANTASY consiste principalmente di giochi di ruolo, quindi immagino che alcuni fan della serie potrebbero avere difficoltà con i giochi d’azione. Che tipo di livello di difficoltà miri con questo gioco?

Inoue: Se lo rendessimo un gioco particolarmente punitivo, allora solo i giocatori che cercano attivamente quel tipo di gioco lo giocherebbero. Uno dei nostri obiettivi nel combinare FINAL FANTASY con questo genere d’azione impegnativo era quello di rendere questi tipi di giochi più accessibili. Vogliamo renderlo un gioco in cui i giocatori possano avere un assaggio di quanto possano essere gratificanti i giochi d’azione impegnativi, quindi il nostro obiettivo finale è svilupparlo come “impegnativo” piuttosto che “punitivo”. Naturalmente, speriamo anche che sia una buona opportunità per i fan dei giochi d’azione di provare anche FINAL FANTASY.

Intervistatore: Potresti fornire alcuni esempi specifici di ciò che stai tenendo a mente per renderlo impegnativo ma non punitivo?

Inoue: La penalità per la morte (la penalità quando il giocatore non può più combattere) è abbastanza mite e, con molta sperimentazione da parte del team di sviluppo del Team NINJA, abbiamo bilanciato le azioni come l’evasione, la protezione e lo scudo dell’anima essere relativamente facile da eseguire con successo. In termini di impostazioni di difficoltà, abbiamo implementato una modalità CASUAL come parte della modalità FACILE. Per le persone che non hanno familiarità con i giochi d’azione, consiglierei di giocare inizialmente con queste impostazioni e di provare ad aumentare la difficoltà man mano che acquisisci familiarità con il gioco. Continueremo a regolare le impostazioni di difficoltà utilizzando il feedback della versione di prova, quindi mi piacerebbe davvero sentire le opinioni di tutti.

Intervistatore: Quando ho giocato alla versione di prova, ho lottato nell’ultima battaglia contro colui che deve “diventare Chaos”, ma quando ho capito come sconfiggerlo e sono riuscito a metterlo in pratica, ho provato davvero un senso di soddisfazione ed euforia.

Fujiwara: Questa è una delle parti migliori del gioco e l’esperienza del Team NINJA con i giochi d’azione traspare davvero.

Intervistatore: Non è troppo facile e può sembrare difficile all’inizio, ma sento che diventerà ancora più divertente man mano che capirai come sconfiggere i nemici e potrai metterlo in pratica in modo affidabile. È incredibilmente ben bilanciato in questo senso. Ho davvero apprezzato il modo in cui ho potuto sfruttare le aperture che i miei alleati hanno creato per me anche con i loro attacchi.

Inoue: In realtà, alcune persone nel team di sviluppo erano dell’opinione che sarebbe stato meglio che Jack combattesse da solo, ma abbiamo deciso che dato che si tratta di un gioco di FINAL FANTASY, organizzare un party sarebbe stato meglio. È così che è finito con lo stile attuale di andare in queste avventure con i tuoi alleati.

Intervistatore: Sarai in grado di dare comandi ai tuoi alleati o personalizzare la loro crescita?

Inoue: Penso che sia qualcosa che indagheremo sulla base del feedback che riceviamo dalla versione di prova. Per lo meno, il piano è quello di poter personalizzare la loro crescita e le loro attrezzature. Ciascuno dei tuoi alleati avrà determinati job in cui eccelle, se immagini che Jed potrebbe essere adatto a essere un ladro, mentre Ash potrebbe essere adatto a essere un monaco. Stiamo prevedendo diversi tipi di stile di gioco, ad esempio, in cui potresti far sì che i tuoi compagni di squadra agiscano da bersaglio mentre attacchi con la magia.

Intervistatore: Nella versione di prova, Jack può equipaggiare uno spadone, mazza e lancia, ognuna delle quali ha un job associato. Quanti altri tipi di armi appariranno nel gioco?

Inoue: Ci saranno otto tipi di armi in totale. I tipi di armi che non compaiono nella versione di prova sono la spada a una mano, l’ascia, i tirapugni, i pugnali e la katana.

Intervistatore: La mazza è l’unica arma che può usare la magia?

Inoue: Assolutamente no, anche altre armi come la spada a una mano possono usare la magia. Se immagini i job del cavaliere e del mago rosso, questo potrebbe darti un’idea.

Intervistatore: La possibilità di alternare tra due set di battaglia (una combinazione di lavoro ed equipaggiamento) sembra una caratteristica importante del gioco. Come sei arrivato a questo sistema?

Inoue: Parte del divertimento nei giochi hack-n-slash è aggiornare frequentemente il tuo equipaggiamento, quindi abbiamo aggiunto il sistema di passaggio tra i set di battaglia per corrispondere a questo. Spero che le persone possano sperimentare questo nuovo tipo di azione di FINAL FANTASY attraverso le loro strategie ed esperienze – per esempio, osservando la formazione nemica e l’ambiente circostante, considerando la propria posizione, e poi decidendo come utilizzare al meglio le abilità dei due diversi lavori



Intervistatore: Quanti tipi di equipaggiamento ci sono nel gioco?

Inoue: Pensavo che potessi chiedermelo, quindi li ho contati, ma… diciamo solo che ce ne sono molti (ride).

Nomura: Questa è la tua risposta, anche dopo averli contati? (ride). I design degli abiti vengono da me per essere controllati, e ce ne sono parecchi.

Intervistatore: Puoi cambiare l’equipaggiamento dei tuoi alleati?

Inoue: Puoi – c’è dell’equipaggiamento forte che Jack non può usare, che penso che vorrai dare ai tuoi alleati. Ogni personaggio ha determinate restrizioni su ciò che può equipaggiare.

Nomura: Nella versione di prova, puoi cambiare solo l’equipaggiamento di Jack. Il trailer del teaser e la versione di prova coprono lo stesso ambito, quindi nei filmati, solo Jack indossa il suo costume iniziale predefinito. Ciò significa che potrai condividere l’equipaggiamento con i tuoi alleati nel gioco completo.

Intervistatore: È bello poter vedere i personaggi indossare un pezzo di equipaggiamento per cui hai lavorato duramente. Jack può equipaggiare ogni tipo di arma?

Inoue: Esatto, Jack può usare tutti i job e le attrezzature.

Intervistatore: La musica potente nella versione di prova fa davvero impressione. Chi si occupa della musica?

Fujiwara: Il compositore principale è Naoshi Mizuta, che ha composto per FINAL FANTASY XI e FINAL FANTASY XIII-2. Anche Hidenori Iwasaki (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES, tra gli altri) e Ryo Yamazaki (WORLD OF FINAL FANTASY, tra gli altri) stanno contribuendo alla colonna sonora.

Intervistatore: Che tipo di istruzioni hai dato per la musica?

Nomura: Per la soundtrack nel trailer, ho chiesto loro di sfidare se stessi per creare qualcosa di diverso da qualsiasi cosa avessero fatto prima. Ho chiesto loro di creare qualcosa con un tempo che oscilla tra intenso e commovente.

Inoue: La musica di sottofondo per il gioco nel suo insieme è stata creata con il mio contributo sulla sensazione generale.

Intervistatore: Durante il combattimento con il boss nella versione di prova, il ritornello della musica di battaglia di FINAL FANTASY I mi ha davvero colpito.

Inoue: Ho chiesto alla squadra non solo di usare il ritornello, ma di adattare la melodia al gioco.

Intervistatore: Mr. Fujiwara e Mr. Inoue, lavorate come Producer e Director nel gioco mobile, DISSIDIA FINAl Fantasy e anche FANTASY OPERA OMNIA. Immagino che tu stia pensando di far comparire Jack e gli altri?

Fujiwara: Mr. Inoue ed io siamo ancora molto coinvolti nelle operazioni di OPERA OMNIA, quindi spero che un giorno saremo in grado di far comparire Jack.

Nomura: Che strano creare da soli un gioco di FINAL FANTASY e poi far apparire quel personaggio (ride).

Intervistatore: (ride) L’uscita è prevista per il 2022, ma hai un messaggio per i fan?

Inoue: È un gioco che prova qualcosa di leggermente diverso, quindi mi aspetto di ricevere un’ampia gamma di feedback. Sono sicuro che i pensieri di tutti sulla versione di prova ci aiuteranno a migliorare notevolmente la qualità del gioco finale, quindi ti preghiamo di darci il tuo feedback. Farò del mio meglio fino al rilascio!

Fujiwara: Abbiamo riscontrato un problema imprevisto il primo giorno in cui è stata rilasciata la versione di prova e mi dispiace davvero per avervi fatto aspettare. La storia viene toccata solo molto brevemente nella versione di prova, ma una volta che si svolge, è una storia di grande impatto che ti colpirà davvero emotivamente. Attendi con ansia il gioco e tieni d’occhio le novità.

Nomura: Per ora, stiamo rivelando solo informazioni dalla versione di prova, ma la versione di prova copre solo l’inizio del gioco. Nel gioco completo ci saranno ancora più personaggi, il gioco sarà molto più ampio e penso che la storia sia piuttosto avvincente. Potrebbe essere un po’ confuso vedere questi personaggi uscire dal nulla, completamente diversi da qualsiasi cosa ti aspettassi, ma spero che terrete d’occhio le informazioni imminenti. Parlando della versione di prova, poiché c’è stato un periodo di tempo in cui era ingiocabile a causa di problemi il giorno in cui è stata rilasciata, abbiamo esteso il periodo in cui sarà disponibile di altri due giorni. Sarà ora disponibile fino alle 14:59 (UTC), 26 giugno 2021. Se hai la configurazione per giocarci, ti saremmo davvero grati se potessi provarci e farci sapere qualsiasi feedback tu possa avere. Tutto lo staff sta lavorando al massimo, quindi speriamo che continuerai a tenere d’occhio il gioco.