Psychonauts 2: lo sviluppo non ha avuto intoppi

Psychonauts 2 è atteso impazientemente dai suoi fan, i quali saranno felicissimi di sapere che lo sviluppo procede a gonfie vele e non è stato riscontrato alcun problema. Il titolo platform e adventure è atteso dai videogiocatori dal lontano 2015, quando venne annunciato in occasione dei The Game Awards.

Ad annunciare il piacevolissimo aggiornamento è stato Kevin Johnson tramite il suo account Twitter, che tramite un post ha affermato che:

Curiosità: lo sviluppo di Psychonauts 2 non ha avuto alcun problema. La squadra di lavoro è stata meravigliosa e sono fiero di aver fatto parte di un qualcosa di così speciale, oltretutto realizzato entro i tempi prestabiliti. Credo che vi divertirete anche voi (giocandoci).



Il sequel del titolo di Double Fine Productions uscito ormai 16 anni fa, narra le vicende di Raz che adesso fa parte della Psychonauts HQ. Niente è come sembra e toccherà a Raz svelare alcuni segreti oscuri che circondano l’organizzazione. Per fare ciò si rivelerà cruciale entrare nella mente del suo nemico di vecchia data, il Dottor Loboto. Durante l’avventura, il protagonista avrà accesso ad un’ampia gamma di poteri psichici, inclusa l’inedita abilità “Connessione Mentale” che potrà essere utilizzata per avvicinare gli avversari con cui scontrarsi o per sfruttare alcuni punti sopraelevati.

Psychonauts 2 arriverà il giorno 25 agosto 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Il titolo sarà disponibile subito sul servizio di Microsoft, cioè sul Game Pass. Alcune scene interessanti di gameplay sono state mostrate durante l’E3 2021 e potranno essere visionate qui.