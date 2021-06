Guardians of The Galaxy: svelata un’interessante funzionalità

L’E3 2021 ha visto alti e bassi ma non sono mancati alcuni annunci di spessore. Tra questi, durante l’evento di Square Enix, ritroviamo Guardians of The Galaxy: un nuovo titolo basato sull’universo della Marvel a cui sono stati dedicati un gameplay trailer e un video di approfondimento in merito al suo sviluppo.

Guardians of The Galaxy, sviluppato da Eidos Montréal, verrà pubblicato da Square Enix questo autunno e si tratta di un titolo action-adventure con elementi da TPS. Il giocatore prenderà il controllo di Peter Quill (conosciuto anche come Star Lord) che si muoverà e agirà in compagnia dei suoi alleati, tutti gestiti da un’intelligenza artificiale.

La caratteristica interessante sarà costituita dal sistema di gestione dei dialoghi, il quale apporterà modifiche al comportamento dei membri della squadra. Le conversazioni, infatti, influenzeranno i loro comportamento nei confronti del protagonista ma non solo. A proposito di questa meccanica (denominata “The Huddle“, traducibile come “tattica”) ha parlato la responsabile dei lavori di sviluppo, Mary DeMarle:

The Huddle è un asso nella manica che il giocatore potrà utilizzare quando la barra apposita raggiungerà uno specifico punto. A quel punto, The Huddle diverrà disponibile e verrà attivata una conversazione, come quelle tipiche delle squadre di football nel momento immediatamente precedente all’inizio della partita. Il gruppo si riunirà in cerchio e sarà importante ascoltare le loro parole, poiché le tue reazioni si rifletteranno sul loro sistema di combattimento. Alcuni membri si potranno rivelare entusiasti dell’incontro imminente, altri arrabbiati o, altri ancora, demoralizzati perché non stanno bene.

Sarà determinante, perciò, ascoltare il team e, all’occorrenza, motivarli o calmarli tramite delle apposite opzioni di scelta inerenti ai dialoghi da effettuare, le quali occasionalmente potranno riprendere dei versi di canzoni famose. In base alle parole del protagonista, i vari componenti del team potranno recuperare HP o punti abilità. Guardians of The Galaxy sarà disponibile a partire da questo autunno, più precisamente dal giorno 26 ottobre 2021. Il titolo approderà su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC e per altri video che approfondiscano il gameplay vi rimandiamo alla pagina di Youtube dedicata.