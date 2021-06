Ratchet & Clank Rift Apart: pubblicato il trailer con i voti della stampa internazionale

Recentemente, Insomniac Games ha avuto l’onore di pubblicare il suo ultimo, grande lavoro, parliamo ovviamente di Ratchet & Clank Rift Apart, titolo esclusivo per la next-gen Sony, PlayStation 5, e che mostra i muscoli della console nipponica.

La produzione, ottima sotto molti punti di vista, ha avuto un enorme successo e Sony non può far altro che marcare la cosa con un Accolades Trailer, quel montaggio che riassume tutti i voti della stampa interanzionale specializzata.

La trama di Rift Apart si distacca dall’originale e vede il Dottor Nefarious rubare il Dimensionatore dal duo protagonista. Il gioco propone diverse nuove armi, pianeti e, tra tutto, sicuramente i portali sono la novità più acclamata, sistema ora possibile grazie all’hardware montato su PlayStation 5.

Trovate il trailer in questione in calce alla notizia, mentre vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart è ora disponibile per PlayStation 5.