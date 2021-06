Gundam: titolo eSports in fase di sviluppo da Bandai Namco

L’amatissimo franchise Gundam potrebbe presto farsi strada sulla scena degli eSport. Bandai Namco ha annunciato l’intenzione di sviluppare un nuovo titolo competitivo per la serie insieme a una vasta gamma di nuovi contenuti per i fan di tutto il mondo.

Bandai Namco ha pubblicato diversi titoli basati sull’anime in passato e sta cercando di attirare un nuovo pubblico. La seri è iniziata con la serie anime Mobile Suit Gundam del 1979 e da allora si è espansa in romanzi e altri media, in particolare videogiochi. Sono stati lanciati oltre 80 videogiochi del franchise, alcuni dei quali sono spin-off di altre serie popolari come Dynasty Warriors.

Namco che ha pubblicato molti giochi arcade classici prima di fondersi con Bandai che risale al 1978. Takashi Fujiwara, Chief Gundam Officer, ha parlato a una conferenza il 15 giugno su diversi progetti della serie in arrivo. La notizia riguarda un nuovo titolo di eSport Gundam come seguito di Mobile Suit Gundam EXTREME VS. Maxi Boost ON , soprattutto perché, secondo 4Gamer, la società sta prendendo di mira come mercato il Nord America. Il combattimento player vs player è stato tentato in precedenza in questi titoli, come in New Gundam Breaker, ma data la valutazione Mixed su Steam al momento della stesura, potrebbe essere meglio per i giocatori competitivi aspettare il nuovo titolo. Pochi dettagli sono noti sul gioco in arrivo. La serie ha generato alcuni progetti impressionanti, sia di gioco che di altro tipo. Oltre al titolo di eSport, Fujiwara ha discusso dei progressi su un film live-action e numerosi altri aggiornamenti.

La mancanza di robot giganti nello spazio degli eSport non è necessariamente un problema, ma l’aggiunta dei Mobile Suit agli eSport attirerà sicuramente più fan se gestita correttamente. Fino ad allora, i fan dei mecha possono godersi gli altri titoli di Mobile Suit della Bandai Namco o una selezione più generale di giochi con robot giganti. Un gioco di eSport Gundam senza nome è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.