Salt and Sacrifice: pubblicati 10 minuti di gameplay

Presentato da Ska Studios durante questo E3 2021, Salt and Sacrifice si presenta come un connubio assolutamente funzionante tra hack ‘n slash, metroidvania e souls-like, tra ambientazioni dark ed una storia a dir poco intrigante e originale.

Per tutti coloro che hanno adocchiato il seguito dell’originale Salt and Sanctuary durante l’evento, sappiate che arrivano per voi ben 10 minuti di gameplay inedito. Il video, che trovate in calce, mostra “un appena forgiato Inquisitore Marchiato che caccia un Pyromante letale”, “un gruppo di mostri che vagano per Ashbourne Village” e “un combattimento in stile rissa dalla prospettiva di un Paladino, una delle otto classi iniziali”.

Dall’aspetto decisamente interessante, noi di GamesVillage attendiamo con ansia Salt and Sacrifice, il quale è atteso per il primo quarto del 2022 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.