The Seven Deadly Sins Cursed by the Light: ecco il nuovo promo

Mentre l’ultima stagione dell’anime sta per concludersi in Giappone, l’opera tratta dal manga di Nakaba Suzuki comincia già a scaldare i motori per il suo prossimo film, The Seven Deadly Sins Cursed by the Light. Annunciata lo scorso gennaio 2021, la pellicola sarà il sequel della serie animata, e la trama verrà composta direttamente dall’autore del manga originali, Nakaba Suzuki in persona.

Ora che la stagione finale è ormai prossima alla fine, The Seven Deadly Sins Cursed by the Light ha deciso di condividere un nuovo promo, che vede come protagonista Zeldris, uno dei Dieci Comandamenti e fratello di Meliodas, e Gelda, la vampira con la quale il demone vuole stare. Al termine della breve anticipazione arriveranno sulla scena anche Meliodas ed Elizabeth, per dare il via a quella che probabilmente sarà una delle scene comiche della pellicola.

The Seven Deadly Sins Cursed by the Light è attualmente previsto all’uscita nelle sale giapponesi per il 2 luglio, poco dopo l’episodio finale dell’ultima stagione dell’anime. Al film hanno partecipato lo staff e il cast delle serie prodotte a A-1 Pictures per Netflix. Ci sarà comunque qualche voce nuova, come quella di Yuichi Nakamura (Fullmetal Alchemist, Bleach, Fairy Tail, Jujutsu Kaisen) nel ruolo del Re delle Fate Dahlia o quella di Shinichiro Kamio (The Promised Neverland) che interpreterà Dabuzu. Sarà infinela nota attrice nipponica Kana Kurashina a prestare la voce alla Dea Suprema, madre di Elizabeth.

Purtroppo per i fan europei dell’opera però, non è stata ancora rivelata una data d’uscita oltreoceano della pellicola. Gli appassionati dovranno quindi accontentarsi dell’arrivo dell’ultima stagione, che sarà disponibile a partire dal 28 giugno 2021.