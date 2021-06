Biomutant passa oggi alla versione 1.5 con un update

Nonostante la critica internazionale non abbia apprezzato appieno l’ultima creazione di THQ Nordic e Experiment 101, Biomutant, il team non si dà per vinto, continuando ad aggiornare la propria creazione per andare verso quelle che sono le richieste e necessità dei fan, basandosi però sempre su feedback positivi e costruttivi, ovviamente.

La patch 1.5 apporta alla produzione una serie di migliorie: dalla possibilità di modificare il FOV orizzontale e verticale, all’aumento del level cap da 50 a 100 e modifiche sostanziali al loot system, aumentando le possibilità di loot migliore, e un sistema di riciclo direttamente dall’inventario, così da fare spazio più comodamente.

Insomma, Experiment 101 prosegue nel supporto a Biomutant, rendendolo pian piano un titolo sempre più completo e meno acerbo. Qui potete trovare le patch notes ufficiali, mentre GamesVillage vi ricorda che il titolo è ora disponibile per PC, Xbox One e PS4.