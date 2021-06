Castlevania Advance Collection classificata in Australia

Tra l’adattamento anime su Netflix e soprattutto una serie di videogiochi lunga, affascinante e scolpita ormai nella roccia, Castlevania ha un’enorme fetta di utenza ancora in fibrillazione quando sente il suo nome. Queste persone saranno probabilmente felici di sapere che un certo Castlevania Advance Collection è stato attualmente classificato in Australia.

Come potete vedere qui, il suddetto titolo potrebbe rivelarsi una vera e propria collection dei tre titoli usciti su Game Boy Advance: parliamo quind di tre titoli dei primissimi anni del nuovo millennio, ovvero Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow.

Questa, per di più, non sarebbe la prima operazione di “collezione” da parte di Konami. Infatti, il colosso nipponico ha già pubblicato una collection su Steam per i titoli principali della serie, accolta ovviamente in modo assolutamente positivo.

Che sia il momento dell’arrivo dei tre titoli sopra citati con la Castlevania Advance Collection? Non è certo vista la non ufficialità da parte di Konami, ma quando si parla di classificazioni da parte di enti, è molto difficile sbagliarsi, come tante volte è già successo. Ovviamente, GamesVillage vedrà di tenervi aggiornati il più possibile!