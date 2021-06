Hyrule Warriors Age of Calamity: pubblicata la patch 1.2.0

Nintendo ha pubblicato la sua prima ondata di DLC per Hyrule Warriors: Age of Calamity. Inoltre, il titolo è stato anche aggiornato il gioco alla versione 1.2.0. Oltre alla preparazione dei DLC, aggiunge una funzione di rilevamento automatico della telecamera e risolve diversi problemi per migliorare l’esperienza di gioco. Di seguito sono riportate le note complete sulla patch:

Sono state apportate modifiche in preparazione del DLC Wave 1.

Aggiunta una funzione di rilevamento automatico della telecamera.

Risolti diversi problemi per migliorare l’esperienza di gioco.

Ricordiamo che il primo DLC, Pulse of the Ancients di Hyrule Warriors: Age of Calamity è già disponibile. Se hai già prenotato il pass di espansione (disponibile al costo di € 19,99), il gioco dovrebbe aggiornarsi automaticamente. I preordini includono un bonus speciale che comprende un costume e un’arma extra per Link. Questi oggetti sono un prototipo di equipaggiamento antico e una spada.

Pulse of the Ancients porta con sé, nel suo primo DLC, dei personaggi giocabili, armi, il livello di difficoltà Apocalyptic, nemici sempre più sfidanti e tante nuovissime sfide, a un costo di € 19,99. Con il purchase bonus, disponibile da adesso, si potranno inoltre ottenere anche il costume e l’arma di Link. Insomma un’offerta incredibile, per arricchire ancora di più il mondo di questo amatissimo titolo. Di seguito trovi la descrizione del DLC:

Fai una sosta al Royal Ancient Tech Lab per metterti alla prova con nuove sfide per sbloccare armi e nuove utili funzioni! Quindi, domina il campo di battaglia come il nuovo Guardiano testato in battaglia o prova i tipi di armi aggiunti: il Flagello per Link e Master Cycle per Zelda. Questi nuovi stili di combattimento torneranno utili nella nuova difficoltà Apocalittica e contro nemici aggiunti come il Moblin che lancia bombe e un Chuchu gigante.

Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile per Nintendo Switch.