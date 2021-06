My Hero Academia: ecco il trailer del nuovo arco narrativo

La quinta stagione di My Hero Academia sta procedendo rapidamente in Giappone, e, nonostante la pausa prevista all’inizio di luglio, la serie è già pronta a entrare nel suo secondo arco narrativo. Archiviato infatti quello dell’Addestramento Congiunto, che ha visto gli studenti della 1-A del liceo Yuei contrapporsi ai loro compagni della 1-B, la serie tratta dal manga di Kohei Horikoshi si tufferà immediatamente nel seguito della narrazione, con una grossa sorpresa.

Grazie al trailer condiviso da Bones per pubblicizzare il prossimo arco narrativo infatti, abbiamo scoperto che l’anime procederà discostandosi dal manga, e invece che adattare immediatamente l’arco di My Villain Academia (che comunque arriverà) passerà direttamente a quello del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor.

Seguiremo dunque le avventure dei tre più forti studenti della 1-A, Deku, Bakugo e Todoroki, mentre svolgono il loro tirocinio presso l’agenzia dell’eroe numero 1 del Giappone, Endeavor, pronto a formare i ragazzi per trasformarli in una generazione di eroi imbattibili.

Procedendo in questo modo però My Hero Academia invertirà l’ordine degli archi narrativi rispetto a quello del manga, dove l’attenzione si spostava prima sull’Unione dei Villain e soltanto dopo tornava a concentrarsi sui nostri aspiranti eroi. Probabilmente lo studio d’animazione Bones ha valutato che l’arco narrativo di My Villain Academia desse troppi spoiler sul seguito della saga e che fosse meglio lasciarlo come ultimo di questa quinta stagione, anche per aumentare a dismisura l’hype in vista di una sesta iterazione dell’anime.

Prepariamoci dunque a scoprire quanti progressi saranno in grado di fare i nostri studenti preferiti sotto la guida del numero 1, ma soprattutto a scoprire in modo sempre più profondo la figura di Endeavor, che finora nell’anime non è stata molto approfondita. Dopo il suo scontro epocale con il Nomu Hood, che aveva messo fine alla quarta stagione dell’anime, Endeavor diventerà sempre di più una figura centrale nell’opera di Horikoshi.

Deku intanto continuerà a dominare sempre di più il One For All, grazie anche agli insegnamenti dei grandi eroi sotto la cui ala sta riuscendo a crescere, da All Might a Gran Torino, fino a Nighteye e allo stesso Endeavor. Prepariamoci dunque a un arco narrativo che si preannuncia estremamente adrenalinico!