Cyberpunk 2077 ritorna da oggi sul PlayStation Store

CD Projekt RED ha recentemente annunciato che la versione PlayStation 4 di Cyberpunk 2077 è disponibile per l’acquisto in tutto il mondo sul PlayStation Store. Oltre ad essere disponibile su PlayStation 4, chiunque lo acquisti potrà giocarlo anche su PlayStation 5 in retrocompatibilità. Nella seconda metà del 2021 arriverà un aggiornamento gratuito alla versione PlayStation 5, disponibile gratuitamente per tutti i possessori della versione PlayStation 4 di Cyberpunk 2077, sia digitale che fisica.

L’aggiornamento permetterà al titolo di sfruttare a pieno l’hardware della console di nuova generazione. Dopo svariate problematiche e quant’altro, finalmente l’opera ritorna ad essere acquistabile sul PlayStation Store, però, va anche detto che potreste incorrere in problemi su PlayStation 4, e gli sviluppatori consigliano vivamente di essere in possesso di PlayStation 4 PRO o PlayStation 5 per beneficiare delle prestazioni in più. Cyberpunk 2077 è disponibile anche su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e GeForce Now.