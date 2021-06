Le ROCCAT Syn Pro Air sono disponibili da oggi

ROCCAT, brand di accessori PC di Turtle Beach (Nasdaq: HEAR) annuncia oggi che le nuovissime Syn Pro Air, cuffie da gaming wireless di livello premium sono ora disponibili in tutto il mondo e sul sito ufficiale. La nuova aggiunga alla pluri-premiata lineup di prodotti del brand oggre un design ultra-leggero e un comfort di assoluto livello, il tutto unito all’incredibile qualità delle tecnologie Turtle Beach. Il risultato è una cuffia elegante che mette in mostra tutta la qualità di ROCCAT, compresa la tecnologia Stellar Wireless che permette una connessione senza fili eccezionale, unità ad una incredibile durata della batteria di oltre 24 ore, senza dimenticare l’illuminazione AIMO intelligent RGB che risplende nel Bionic Shell delle cuffie.

Le Syn Pro Air dispongono poi dell’incredibile Superhuman Hearing per un vero vantaggio competitivo, potenti driver Nanoclear da 50mm, microfono ad alta sensibilità TruSpeak, e cuscinetti glasses-friendly con tecnologia ProSpecs per garantire il massimo della comodità anche ai gamer che indossano occhiali. Le Syn Pro Air segnano inoltre l’arrivo di NEON, la nuovissima software suite per gestire tutto l’ecosistema di prodotti ROCCAT al meglio, garantendo il massimo delle opzioni di personalizzazione. Le ROCCAT Syn Pro Air sono ora disponibili al prezzo consigliato di 149,99 €.

Le Syn Pro Air spingono i confini del tradizionale suono surround 7.1 ancora più in là. L’audio 3D introduce una terza dimensione al paesaggio sonoro, permettendo ai giocatori di sentire dall’alto e dal basso, oltre a sentire tutto ciò che li circonda. Il suono delle Syn Pro Air è alimentato dai driver Nanoclear da 50 mm di Turtle Beach. Oltre all’incredibile audio 3D, le Syn Pro Air offrono l’esclusiva impostazione sonora Superhuman Hearing di Turtle Beach, che potenzia i suoni critici del gioco, come ad esempio i passi dei nemici che si avvicinano, per un vero e proprio vantaggio competitivo.

Le Syn Pro Air utilizzano la tecnologia Stellar Wireless di ROCCAT per offrire un’esperienza impeccabile, del tutto cable free. Stellar Wireless gestisce continuamente la forza del segnale delle cuffie e il consumo della batteria per offrire 24 ore continuative di utilizzo con una singola carica. A chi dovesse aver dimenticato di caricarle prima di una sessione di gioco, basteranno 15 minuti di ricarica rapida USB-C per avere a disposizione oltre 5 ore di gaming. Le cuffie vengono vendute con un trasmettitore wireless 2.4 GHz USB-A con risposta di frequenza dell’altoparlante 20Hz-20kHz.