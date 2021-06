The Falconeer Warrior Edition girerà su PS5 in 4K e 60fps

Tomas Sala ha portato con sé nuove informazioni su The Falconeer Warrior Edition, edizione del titolo già uscita su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 5 Agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Secondo quanto annunciato dall’azienda durante una recente intervista, l’opera girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo per PS5 e che potrebbe essere spinta ulteriormente con lo sblocco di nuove tecnologie e abilità.

Mentre, su PS4 base, nel frattempo, la risoluzione sarà un mix di 1080p e 900p upscalati, mentre su PS4 Pro, sarà portata a 1440p. Invece, per quanto riguarda Nintendo Switch, Tomas Sala starebbe puntando ai 60 fotogrammi stabili in modalità dock e portatile. Ecco le parole espresse dallo sviluppatore: