Classifica italiana: Ratchet & Clank Rift Apart debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventitreesima settimana di questo 2021, dal 7 giugno al 13 giugno. Ratchet & Clank Rift Apart, attesa esclusiva PlayStation 5, debutta in testa, scalzando NBA 2k21, ora quarto. Gli altri due gradini del podio sono occupati dai soliti FIFA 21 e Grad Theft Auto V, entrambi in versione PS4. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è, per la seconda settimana consecutiva, Football Manager 2021. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 RATCHET & CLANK: RIFT APART PS5

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 NBA 2K21 PS4

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

7 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

8 GOD OF WAR PS4

9 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

10 MIITOPIA* SWITCH

CONSOLE

1 RATCHET & CLANK: RIFT APART PS5

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 NBA 2K21 PS4

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

7 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

8 GOD OF WAR PS4

9 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

10 MIITOPIA* SWITCH

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2021

2 TWO POINT HOSPITAL

3 GRAND THEFT AUTO V

4 POWERWASH SIMULATOR

5 TOTAL WAR WARHAMMER 2

6 BATTLEFIELD V

7 BEYOND TWO SOULS

8 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

9 TOTAL WAR WARHAMME

10 BORDERLANDS 3

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail