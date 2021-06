Brawl Stars: arriva la nuova stagione, Jurassic Splash

Da oggi inizia la settima stagione di Brawl Stars, il titolo mobile di Supercell. Si tratta di Jurassic Splash, e come di consueto arriva insieme al pass con 70 livelli da sbloccare. Per l’occasione è stato anche pubblicato il trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

Il pass si divide sempre in quello free e quello sbloccabile per 169 gemme. Acquistandolo, otterrete subito la skin Surfer Carl, al 30esimo livello il nuovo brawler cromatico, Buzz, e al 70esimo la sua skin Bornbad.

Queste le caratteristiche del nuovo brawler:

Attacco – Jurassic Schiaff: Buzz colpisce in un arco con cinque rapidi schiaffoni

Super – Torpedine: Buzz lancia il salvagente come un torpedine. Se colpisce un avversario o un muro, Buzz usa l’arma per lanciarsi sul punto d’impatto, stordendo gli avversari nemici quando atterra.

Abilità Stellari

Torpedine Tosta: la durata minima dello stordimento di Buzz aumenta di 0,5 secondi.

Occhio Aguzzo: l’area di ricarica della super di Buzz aumenta del 33%.

Gadget:

Salvagente di riserva: ricarica all’istante la super, ma la prossima Torpedine non stordisce gli avversari. Usi per scontro: 3.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per la nuova stagione di Brawl Stars, ricordandovi che il precedente brawler cromatico era Belle, nella season “The Gold Armed Gang”