Tekken X Street Fighter: Harada parla della cancellazione

Nell’episodio di qualche giorno fa di Harada’s Bar, il format su YouTube di Katsuhiro Harada, il director di Tekken 7 ha parlato di Tekken X Street Fighter, e di come sia dispiaciuto del fallimento di questo progetto.

Tekken X Street Fighter sarebbe dovuto essere un picchiaduro crossover, sviluppato da Bandai Namco in collaborazione con Capcom. Doveva essere la risposta, in stile Tekken, a Street Fighter X Tekken, uscito nel 2012, che invece si basava sul titolo Capcom.

Nonostante non ci fosse stato un annuncio ufficiale di Bandai Namco, si capiva che il gioco non era più in sviluppo da tempo; Harada, però, ha messo la parola fine al progetto con i suoi ultimi commenti:

“Ci stavamo lavorando molto duramente”, ha detto.

“Avevamo dei modelli davvero carini. Volevo davvero mostrare Chun-Li. Eravamo abbastanza fiduciosi.”

“Vorremmo poterli mostrare alla fine, ma Street Fighter appartiene a Capcom, quindi non possiamo farlo da soli.”

“Lo sviluppo si è fermato, ma abbiamo completato circa il 30 percento. Avevamo persino delle registrazioni dei movimenti, che sarebbero stati di Akuma.”

“L’esperienza di sviluppo è stata utile. Anche la realizzazione delle animazioni.”

“Dhalsim era venuto come ci aspettavamo, piuttosto bene.”

“Ero abbastanza fiducioso.”

Harada si è poi lamentato del concept art sprecato, dicendo: “Volevamo mostrarlo, ma il progetto è morto”.

Harada non ha spiegato perché il gioco è stato cancellato, ma nel 2016 disse che nessuno dei due sviluppatori voleva dividere le comunità dietro entrambi i franchise. Qui sotto potete vedere la puntata dell’Harada’s Bar, con i sottotitoli in inglese.