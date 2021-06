The Procession to Calvary: ecco le date su console

Nel 2020 era uscito, su PC, The Procession to Calvary, avventura punta e clicca di Joe Richarson che seguiva stilisticamente il suo precedente lavoro, Four Last Things. Oggi il publisher Digerati ha annunciato le date d’uscita su console: su Nintedo Switch arriverà il primo luglio, su Xbox One il 2 luglio, mentre per la versione PlayStation 4 si dovrà aspettare ancora un po’.

Il gioco unisce un’ironia surreale allo stile artistico dei quadri del Rinascimento, come potete vedere bene, qui sotto, nel trailer pubblicato oggi.

Questa la descrizione di The Procession to Calvary su Steam: