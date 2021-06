Dungeons & Drangons Dark Alliance: trailer cinematografico per il lancio

Da domani 22 giugno Dungeons & Drangons Dark Alliance sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per l’occasione Wizards of the Coast e Tuque Games hanno pubblicato il trailer di lancio cinematografico dell’action RPG, in cui si vedono i quattro protagonisti del titolo, Drizzt, Wulfgar, Catti-Brie e Bruenor.

Lasciandovi al filmato qua sotto, vi rimandiamo anche alla nostra recensione uscita oggi, per farvi sapere, qualora vogliate darle una letta, cosa ne pensiamo del gioco.