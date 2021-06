Hot Wheels Unleashed Provato: adrenalina miniaturizzata in ogni dove

Nel mondo dei modellini automobilistici, è impossibile ormai da molti anni non incappare in Hot Wheels, il leggendario marchio che ha intrattenuto numerose generazioni con svariati modelli a quattro ruote per poi evolversi e creare mezzi sempre più iconici e particolari. Il brand storico statunitense, ancora oggi è presente sul mercato ed è preda di collezionisti o semplici amanti dei modellini di ottima fattura che hanno trovato uno svago che ha saputo estendersi anche a particolari piste da costruire e partnership importanti con case automobilistiche di prestigio per una raccolta sempre più numerosa di veicoli in miniatura. Mentre le Hot Wheels potrebbero essere considerate da qualcuno un passatempo perlopiù giocattoloso, i ragazzi di Milestone hanno deciso di riportare in auge i famosi mezzi in un nuovo ambizioso progetto videoludico che sbarcherà su PC e console il prossimo 30 settembre. Parliamo di Hot Wheels Unleashed (potete recuperare anche la nostra anteprima), un racing game che raccoglie gli elementi che contraddistinguono il marchio da anni e li amalgama in un arcade di guida altamente ispirato e veloce. Abbiamo avuto la possibilità di provarlo in una versione anticipata del gioco e queste sono le nostre prime impressioni.

Hot Wheels Unleashed: si corre ovunque, con qualsiasi mezzo

La nostra prova si è svolta sulle due modalità disponibili in questa versione, che consistono in Quick Race e Split Screen. La prima ci catapulterà in una gara rapida in singolo giocatore in cui selezionare il bolide e il tracciato ed entrare in pista in pochi secondi, mentre la seconda permetterà di condividere l’esperienza di gara con un amico dalla stessa postazione, dividendo di fatto lo schermo per un multiplayer locale.

Impieghiamo dunque un po’ di tempo per scegliere il nostro mezzo, grazie ad una vasta gamma di auto divise per rarità e ben distinte per estetica e valori da considerare in pista. Nel concreto, siamo stati accolti da 28 automobili e 9 circuiti, quest’ultimi divisi per difficoltà e ambiente. Una volta scelto il nostro bolide e soppesato i relativi valori, tra velocità, capacità frenante, accelerazione, manovrabilità e turbo, che può essere di diverso tipo in base al veicolo, tra slot separati o barra intera, siamo pronti per mordere l’asfalto a gran velocità. Gli indicatori dedicati ad esso, si ricaricheranno con il tempo e con le derapate, attuabili frenando durante una sterzata.

È giusto notare che si scoda molto, all’insegna della spettacolarità, ma non è sempre facile rimanere in pista senza urtare i bordi delle tipiche strade arancioni, che si presentano comunque piuttosto generose in latitudine. In base al percorso scelto tra le varie ambientazioni disponibili, 4 in totale in questa versione, tra Garage, College Campus, Skatepark e Skyscraper, dovremo fare attenzione a diversi elementi e improbabili curve. La velocità dei mezzi è complessivamente ben sostenuta e se a primo acchito può risultare un’esperienza facile, alcuni tracciati nascondono delle insidie capaci di far perdere molte posizioni al giocatore, come lunghi salti fuori pista o assenza di barriere in curve specifiche.

Insomma, emerge la volontà di creare un’esperienza adattabile per ogni tipo di giocatore, proponendo piste molto ispirate e fedeli ai prodotti del relativo marchio, una fedeltà annusata nella selezione dei bolidi dove figurano anche macchine iconiche del brand che i fan riconosceranno subito, divise in comuni, rare, leggendarie e Super Treasure Hunt, con quest’ultime praticamente perfette in termini di prestazioni, che si sentono tutte una volta in pista, sperimentare per credere. Tra ostacoli, giri della morte, salti spettacolari e grandi accelerazioni, Hot Wheels Unleashed ci ha immerso nella sua visione di racing game arcade, con percorsi a circuito o sprint e avversari agguerriti, pronti a farci la pelle al primo errore. In tal senso, l’intelligenza artificiale non risulta sempre ben bilanciata, ma gli sviluppatori sono consapevoli della stessa, che puntano a migliorare per la release completa. Allo stato attuale, sarà possibile scegliere tra tre livelli di difficoltà crescenti.

Fedeltà arcade e impatto visivo

Pad alla mano, la sensazione di guida è piuttosto piacevole, con un ottimo feeling della velocità e un peso massiccio sul retrotreno della vettura in controllo, che si fa accentuato durante le derapate. È facile dunque andare contro le pareti delle piste e sfruttare l’appoggio sella superficie non rinunciando alla velocità sostenuta, anche se non è propriamente bello da vedere. Con i giusti accorgimenti di traiettoria sarà possibile percorrere delle sezioni pulite, anche se l’ostacolo è dietro l’angolo. Tra salti, fuori pista improvvisati e ostacoli caratteristici di varia natura, tutto può succedere e l’esito delle gare non è mai scontato.

Vi è molta disparità tra le auto di rarità più alta e quelle comuni, immaginando che nel gioco principale i progressi effettuati all’ottenimento di bolidi sempre più prestanti facciano parte di una scalata ai vertici dell’automobilismo made in Hot Wheels. Sappiamo che ciò che abbiamo testato è soltanto la punta dell’iceberg di un progetto molto ambizioso, che vuole regalare ai fan del longevo brand momenti densi di contenuto, tra personalizzazione, sfide single player e multiplayer, oltre ad un collezionismo sfrenato dei tipici veicoli, che coinvolge anche una valuta in game che abbiamo ottenuto vincendo le gare. Sotto il profilo grafico, Hot Wheels Unleashed si presenta piacevole da vedere, mancando forse di qualche dettaglio in più a schermo per arricchire l’atmosfera, ma assolutamente fedele e pulito. Gli ambienti in cui sono montate le piste che percorreremo sono arene esteticamente e concettualmente perfette per ciò che rappresenta il brand, in cui avremo l’obiettivo di diventare il pilota migliore, ma questo potremo farlo soltanto alla release ufficiale del titolo, che porterà con sé una serie di modalità e contenuti tutti da scoprire.

La realizzazione dei modellini rappresenta già un lavoro eccellente da parte di Milestone, che non vuole farsi mancare nulla del marchio Hot Wheels, proponendo vari tipi di mezzi, dai più arrembanti fino ai più particolari, in attesa di scoprire i 60 veicoli totali che accompagneranno il lancio di Unleashed, tratti ovviamente dall’intero universo del franchise, che ospita all’attivo un numero sterminato di modellini, anche in partnership. Migliorabili invece, sono le texture ambientali del fuori pista, che ci sono sembrate in contrasto con le strutture di plastica rigida in cui si corre la maggior parte del tempo, che al contrario ci sono parse ben definite.

Ci siamo cimentati nella prova su PC con un controller Xbox One e non abbiamo riscontrato problemi di sorta, sempre responsivo e con pochi tasti da utilizzare al fine di correre sulle piste estreme create ad hoc. Nel complesso, abbiamo ricevuto un feedback positivo alla guida, con controlli davvero piacevoli, fatta eccezione per la telecamera che qualche volta ha dato leggeri problemi nei momenti in cui abbiamo perso il controllo del mezzo.

Con la promessa di vedere i 40 tracciati ufficiali e un editor di piste di tutto punto, in grado di coinvolgere una massiccia community, la nostra contenuta prova ha messo alla luce un gameplay solido, che può ulteriormente migliorare fino alla release, e di poche pretese. Pochi effetti pirotecnici e un’estrema pulizia, insieme ad un’ottima fluidità d’azione, hanno tutte le carte in regola per portare su PC e console un racing game della serie Hot Wheels in grado di ridestare la sua forma videoludica, assente, qualitativamente parlando, da qualche tempo. Il progetto ambizioso di Milestone potrebbe sorprenderci, giocando con l’immediatezza e i contenuti, puntando a un supporto post lancio e un multiplayer online fino a 12 giocatori, in cui darsi battaglia sugli spericolati tracciati tematici, per rendere giustizia al contesto motorizzato in miniatura.

Data d’uscita: 30 settembre 2021

Piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Hot Wheels Unleashed scalda i motori in vista del 30 settembre 2021, e lo fa attraverso un gameplay solido e molteplici contenuti, che vedranno un drastico arricchimento in occasione della release, tra mezzi iconici e piste con ambientazioni a tema ispirate. Il piacere di guida arcade che traspare pad alla mano tende a scontrarsi, almeno in queste prime battute, con una IA altalenante, a volte agguerrita e altre volte troppo permissiva, e un bilanciamento tutto da valutare tra le molte vetture presenti. Restiamo altresì molto curiosi di provare grandi competizioni in multiplayer online, ma allo stato attuale siamo stati deliziati da uno split-screen, sempre piacevole in questo genere di titoli. Sebbene la telecamera possa essere ulteriormente migliorata in alcuni frangenti, il colpo d’occhio risulta interessante, insieme ad una certa fluidità che non può mancare per il genere di riferimento. Non ci resta che attendere l’uscita ufficiale per valutare integralmente il lavoro di Milestone, che parte decisamente con il piede giusto per rilanciare in grande spolvero l’anima videoludica di Hot Wheels.