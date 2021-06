Dragonball Super: ecco il video per l’Annecy Festival

In pausa ormai dal lontano 2017, l’anime di Dragonball Super non è destinato, a quanto sembra, a tornare tanto presto, ma nel frattempo Toei Animation ha annunciato la realizzazione di un altro entusiasmante progetto, ossia di un nuovo film dedicato alla saga di cui sono protagonisti Goku e i guerrieri Z, con il creatore originale, Akira Toriyama, al timone e previsto in arrivo per il 2022.

Nell’attesa però, la serie creata disegnata da Toyotaro è comparsa all’Annecy International Animated Film Festival 2021 con un promo che si concentra su Goku e la sua famiglia, oltre che sugli altri guerrieri pronti a lottare per il destino della terra, come Vegeta, Piccolo e Krillin, e anche su un iconico villain della saga come Freezer.

Il breve video è stato realizzato come celebrazione per i sessant’anni dell’Annecy Festival, ma lascia ben sperare i fan anche in vista del prossimo film e, perché no, di un ritorno della serie animata. Del resto il materiale da adattare non mancherebbe di certo: nel periodo in cui l’anime è rimasto fermo infatti, il manga di Dragonball Super è proseguito, affrontando il suo arco narrativo più lungo fino ad ora, quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che ha visto Goku e i suoi amici dare fondo a tutte le loro risorse per sconfiggere il temibile stregone Moro, il Divoratore di Pianeti.

I dettagli relativi al film, nel frattempo, scarseggiano. Toriyama ha solo affermato che la pellicola porterà in scena una “nuova storia”, ma è innegabile che le aspettative del fandom, come era stato nel caso di Dragonball Super Broly, siano molto più che elevate. Insomma, non vediamo l’ora di scoprire cosa saranno capaci di realizzare Toriyama e Toyotaro, ma nel frattempo godiamoci la clip dedicata all’Annecy!