Shin Megami Tensei V: arriva un nuovo gameplay

La rivelazione della data d’uscita di Shin Megami Tensei V, ultimo capitolo della famosa saga JRPG di casa Atlus (qui la nostra anteprima), è stato uno dei pezzi forti dell’ultimo Nintendo Direct, l’evento che ha avuto luogo durante l’ultimo E3 2021, ma ora la casa di sviluppo giapponese ha scelto di condividere un nuovo trailer gameplay del titolo, che ha svelato alcuni particolari, tra cui il battle system, una serie di demoni, alcuni opzioni ambientali, oltre al fatto che il titolo arriverà in alcune edizioni speciali.

In Shin Megami Tensei V i giocatori si caleranno nei panni di una studentessa delle scuole superiori che si risveglia in una Tokyo post-apocalittica, diventata ormai un arido terreno spoglio. Improvvisamente attaccata da un’orda di demoni, si fonderà con un uomo misterioso in grado di garantirle degli eccezionali poteri, tali da permetterle di decidere il fato del mondo.

Sarà possibile compiere scelte che guideranno il giocatore verso un finale aperto, da una parte nella direzione della luce, dall’altro verso l’oscurità. Il sistema di combattimento sarà basato, come è ormai tradizione in questa serie, su dei turni che concederanno al giocatore delle azioni in più nel caso in cui si riescano a esporre i punti deboli dell’avversario. Allo stesso modo se si compiranno troppi errori il numero di azioni a nostra disposizione diminuirà.

In Shin Megami Tensei V sarà inoltre possibile reclutare dei demoni negoziando con loroper poi fondersi insieme a essi e formare il proprio team. Per tutti gli altri dettagli non vi servirà altro che guardare il trailer gameplay, disponibile in calce all’articolo.

Vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 11 novembre in Giappone, mentre l’uscita nel resto del mondo la release è fissata per il giorno successivo, il 12 novembre.