Abandoned: gli sviluppatori vogliono tenere un Q&A per chiarire, addio alla tesi Silent Hill?

Dopo tanti giorni di speculazioni legati all’identità di Abandoned, bollato ormai da tutti come nuovo capitolo di Silent Hill, e di Blue Box Game Studios, che invece viene etichettato come team fasullo cui dietro si celerebbe niente poco di meno che Hideo Kojima, lo studio avrebbe deciso di dire basta a tutto ciò!

Nel suo ultimo tweet, Blue Box ha annunciato la volontà di voler tenere un Q&A per fugare ogni dubbio sulla natura del progetto e sulla bontà dello studio stesso:

“Volevamo rispondere ai rumor un’ultima volta. Siamo un piccolo studio indipendente con persone reali. Lavorando su un gioco appassionato. Vogliamo fare un livestream con un Q&A (domande e risposte, ndr) in cui potrete porre tutte le vostre domande per chiarire ogni confusione e voci. Vogliamo solo stabilire delle aspettative.”



We wanted to answer the rumours one last time. We are a small indie studio with actual real people. Working on a passionate game. We want to do a Livestream with a Q & A in were you can ask all your questions to clarify every confusion & rumours. We just want to set expectations. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 21, 2021

Inoltre, in uno dei tweet di risposta a quello principale, gli sviluppatori negano nuovamente di lavorare su un nuovo Silent Hill:

Non abbiamo mai accennato a Silent Hill. Lo abbiamo anche rifiutato poco dopo. Inoltre, Silent Hill è un IP di Konami. Non abbiamo niente a che fare con loro e anche se lo fosse, sarebbe stato annunciato.

We have never hinted Silent Hill. We have even rejected it shortly after it. Also, Silent Hill is an IP of Konami. We have nothing to do with them and even if that was, that would have been announced. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 21, 2021

Se dunque da un lato questo messaggio sembrerebbe mettere fine alla telenovela Silent Hill, con Abandoned che assumerebbe l’identità di titoli indie in sviluppo presso un team giovane, dall’altra noi ci poniamo questa domanda: dato che mancano solo 3 giorni al reveal del gioco, quando si terrebbe questo Q&A? Dunque, lasciamo comunque un piccolo spiraglio aperto legato alla possibilità che questo messaggio in realtà abbia come unico scopo quello di calmare le acque fino al reveal del survival-horror.