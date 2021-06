Abandoned: Jason Schreier ha intervistato Hasan Kahraman, confermandone l’esistenza

Hasan Kahraman, l’unico sviluppatore conosciuto fino a questo momento e appartenente a Blue Box Game Studios, team che sta lavorando sul discusso Abandoned, esiste realmente. La conferma di ciò ci arriva dall’autorevole Jason Schreier, reporter di Bloomberg che nelle sue indagini legate al survival-horror, è riuscito a raggiungere tale figura avvolta nel mistero.

Schreier ha dunque affermato che si tratta di una persona in carne e ossa e non di Hideo Kojima sotto mentite spoglie, ma l’intervista ha lasciato ancora molti dubbi al giornalista.

Domande a cui non è stata data una risposta e che dunque, continuano ad alimentare interrogativi su Abandoned e sulla reale natura del progetto. Se il titolo si rivelasse realmente una produzione indipendente (e non Silent Hill), riuscirà a mantenere le promesse, soprattutto quelle legate alle prestazioni? Il 25 giugno scopriremo il tutto… forse!

Is Kahraman a real indie developer? Almost certainly. But I was left wondering who else works at his studio, what kind of contract he signed with Sony, and who his mysterious funders are.

And how a little-known studio plans to make a game with "realistic graphics" at 4K/60FPS.

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 21, 2021