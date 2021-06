Ender Lilies Quietus of The Knights è disponibile da oggi

Ender Lilies: Quietus of The Knights è un gioco dark-fantasy sviluppato da Live Wire e Adglobe, disponibile a partire da oggi ed è stato annunciato tramite un trailer di lancio che vi riportiamo sotto. Il titolo è stato messo a disposizione fin dall’inizio di quest’anno (più precisamente dal 25 gennaio 2021) in Early Access e ha colpito molto i videogiocatori, soprattutto coloro che sono fan sfegatati dei Metroidvania.

La versione completa, che andrà a sostituire quella in EA, sarà costituita da cinque aree aggiuntive completamente esplorabili. Il giocatore si ritroverà a prendere le redini di Lily (una guida e sacerdotessa), risvegliatasi all’interno di una cattedrale di Finis, un regno caduto nell’oscurità e nella rovina a causa della necropioggia, un fenomeno che trasforma i viventi in Impuri (creature immortali e folli). Dalla cattedrale partirà l’avventura di Lily in un tragico RPG a scorrimento orizzontale in due dimensioni che trae ispirazione dalle location della saga di Castlevania. Le ambientazioni sono piuttosto varie tra loro: ci ritroveremo ad esplorare castelli immensi, foreste inquietanti, oscuri sotterranei e villaggi spaventosi.

Avendo già a partire da oggi tra le mani questo titolo, non possiamo fare a meno di pensare che sia l’ideale per prepararsi al lancio di Metroid Dread, fissato per l’8 ottobre 2021 e annunciato durante il Nintendo Direct 2021. Infatti, Ender Lilies: Quietus of The Knights si ispira a Metroid per quanto riguarda alcune sezioni di gameplay. Il titolo è disponibile dalla giornata odierna su PC (via Steam) e su Nintendo Switch, al prezzo di €24,99.