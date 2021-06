Final Fantasy IX: Cyber Group Studios realizzerà una serie animata

Il popolare videogioco Final Fantasy IX, di Square Enix, sta ottenendo un adattamento animato, che sarà prodotto e distribuito dai Cyber ​Group Studios. Final Fantasy è uno dei franchise di videogiochi più popolari di sempre, con oltre 154 milioni di copie vendute in tutto il mondo, secondo il rapporto annuale 2020 di Square Enix.

Il franchise di Final Fantasy di 30 anni fa è stato adattato per la TV in precedenza, ma questa è la prima volta che il nono capitolo del franchise sarà adattato specificamente come una serie animata per bambini. In Final Fantasy IX il protagonista è un ladro, di nome Gidan (o anche Zidane, a seconda delle versioni), che rapisce la principessa Garnet, figlia della regina Brahne, utilizzando un’aereonave. Insieme al piccolo mago nero Vivi e alla guardia del corpo della principessa e capitano della guardia, Steiner, Gidan e Garnet affronteranno le forze del male per salvare il regno di Alexandria. Lanciato originariamente nel 2000, il gioco ha venduto più di cinque milioni di copie in tutto il mondo.

I Cyber ​Group Studios, con sede a Parigi, hanno firmato un accordo di co-sviluppo e co-produzione con la società di videogiochi giapponese Square Enix per adattare il suo titolo fantasy/adventure Final Fantasy IX per realizzare una serie animata per bambini dagli otto ai 13 anni. Oltre a produrre lo spettacolo, Cyber ​​Group si occuperà anche della distribuzione mondiale, delle licenze e del merchandising.

La società sta dando gli ultimi ritocchi a un progetto biblico e prevede di iniziare a presentarlo alle emittenti nei prossimi mesi, afferma Pierre Sissmann, CEO di Cyber ​​Group Studios. Sebbene il numero e la lunghezza degli episodi non siano stati definiti al momento , Sissmann afferma che l’obiettivo è iniziare la produzione entro la fine del 2021 o l’inizio del 2022. La popolarità del videogioco e la possibilità di espandere il marchio con nuovi personaggi e avventure è ciò che ha attratto Cyber ​​Group, afferma Sissmann. Di seguito il commento di Pierre Sissmann:

I giochi hanno un forte potenziale di co-visione. Per coloro che conoscono Final Fantasy IX , questa sarà un’introduzione. E per i molti che non lo fanno, questo li immergerà in un universo che ameranno.

Final Fantasy IX è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4,mobile, Xbox One, PlayStation 3, PC tramite Steam.