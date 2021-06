Pokemon GO: Tepig è il Pokemon del Community Day di luglio

Il prossimo Community Day di Pokemon Go arriva il 3 luglio alle 11:00 ora locale, portando Tepig come Pokemon del giorno. Come tutti i Community Days, questo significa che Tepig apparirà più spesso in natura e avrai maggiori probabilità di trovare una versione shiny.

Inoltre, gli stadi evolutivi di Tepig, durante l’evento impareranno una mossa speciale. Evolvendo il tuo Tepig in Pignite durante l’evento o fino a due ore dopo e alla fine otterrai un Emboar che conosce l’attacco caricato Blast Burn. Emboar non è il più grande Pokemon di tipo Fuoco o Lotta nel gioco, ma non è a una buona scelta da portare contro il Trio formato da RegiSteel, RegiRock e Regice in una battaglia raid. Come di consueto, i giocatori riceveranno il triplo di Polvere di Stelle (Stardust) assegnate per ogni cattura di Pokemon. I moduli Incensi e i moduli Esca (Lure) durano fino a tre ore invece di uno, e sarà presente un pacco speciale per il Community Day acquistabile una volta sola contenente vari oggetti utili, tra cui 50 Ultra Ball, cinque Incenso, cinque Pezzi Stella (Star Pieces) e una Elite Charged TM. C’è anche una sorpresa speciale per coloro che scattano qualche foto durante il Community Day.

Inoltre, il 17 luglio arriva il Pokemon Go Fest e porta per la prima volta Milotic nel gioco mobile , ma non è tutto per luglio. Pokemon Air Adventures è stato appena annunciato in collaborazione con la compagnia aerea Skymark per portare questo evento a tempo limitato il 22 luglio. L’evento presenta il debutto di Corsola, il Pokemon corallo, nonché un’edizione speciale di Pikachu Okinawa con indosso la maglietta che sarà essere disponibile solo ad Okinawa, in Giappone.

Venerdì 25 giugno arriva l’evento l’ evento Bidoof Breakout che permetterà di catturare tanti shiny Bidoof. Come suggerisce il nome, Bidoof diventerà molto più comune durante l’evento e sarai effettivamente in grado di trovare un Bidoof brillante per la prima volta in assoluto. Il tuo Bidoof può anche venire con una delle tre mosse speciali, a seconda del giorno in cui lo catturi questo fine settimana. Pokemon Go è disponibile per dispositivi mobile.