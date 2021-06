Pokemon GO: da fine luglio cambia il modo di giocare

I giocatori accaniti di Pokemon GO hanno molto da aspettarsi a luglio e nei mesi a seguire. Il Community Day di luglio 2021 porterà con sé il Pokemon Tepig e nuove mosse speciali che il piccolo Pokemon di Unima potrà imparare evolvendosi. Questo evento sta introducendo nuovi Pokemon che i giocatori possono catturare, ma, cosa più importante, Pokemon GO reintrodurrà gradualmente i fan alla ricerca di Pokemon mentre esplorano il mondo reale.

Indubbiamente, la pandemia ha cambiato il modo in cui i giocatori di Pokemon GO potevano godersi il gioco. Molto di Pokemon GO si concentra sull’esplorazione all’aperto e sull’interazione con altri giocatori, che si era completamente interrotta nel corso del 2020. Con molti luoghi in tutto il mondo che si stanno avviando verso la ripresa nella seconda metà del 2021, Niantic sta facendo lo stesso, a partire dall’annuncio di nuovi bonus di esplorazione. In un post sul blog, Niantic ha approfondito ulteriormente cosa aspettarsi dai nuovi bonus di esplorazione. Niantic renderà disponibili i bonus prima negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda. Altre regioni e località avranno i bonus resi disponibili per loro nel tempo mentre Niantic monitorerà la situazione. Per iniziare, i seguenti bonus entreranno in vigore alla fine di luglio e dureranno fino alla fine della stagione delle scoperte il 1 settembre 2021. I giocatori di Pokemon GO possono aspettarsi:

Fino a due biglietti raid gratuiti al giorno dai dischi dei Poke Stop delle palestre.

onus Esperienza X10 girando un Poke Stop per la prima volta.

Regali garantiti quando si girano i Poke Stop.

Maggiore efficacia dell’incenso durante il movimento.

Inoltre, Niantic prevede di mantenere alcuni bonus rendendoli parte standard del gioco per il prossimo futuro: