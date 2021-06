Mana compie trent’anni e Square Enix festeggia

La saga videoludica di Mana è storica e venne per la prima volta lanciata nel 1991 con Final Fantasy Adventure. Questa meravigliosa serie di JRPG è di stampo fantasy e, nel corso degli anni, ha saputo affascinare tantissimi videogiocatori. L’8 giugno 2021 è stato il giorno del reale trentesimo anniversario di Mana e per l’occasione, Square Enix ha intenzione di festeggiare come si deve.

Per il compleanno della serie, Square Enix ha organizzato una conferenza in live-streaming fissata per il 27 giugno alle 18.00 giapponesi (corrispondenti alle ore 11.00 italiane), la quale sarà completamente dedicata alla festeggiata. Durante l’evento verranno ripercorsi i passaggi che hanno reso Mana così popolare. Dall’esordio della saga nel lontano 1991, per poi procedere con i vari sequel. Attenzione particolare verrà concessa al nuovo titolo, in arrivo il 24 giugno 2021, ovvero Legend of Mana Remastered, cioè una versione rimasterizzata in HD del titolo del 1999 che tanto ha conferito all’industria videoludica in termini di innovazione e design.

Non solo, per finire verranno comunicate delle novità in merito al futuro della fortunata saga. Tra i presentatori si annoverano Susumu Imadachi (dell’Eleki Comic), Koichi Ishii e il produttore di Mana Sho Oyamada. Ricordiamo, per ultimo, che il titolo Legend of Mana Remastered sarà disponibile a partire dal 24 giugno 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, via Steam.