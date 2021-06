Samsung: svelati i monitor da gaming della linea Odyssey del 2021

Samsung Electronics, leader in una moltitudine di prodotto elettronici, ha quest’oggi svelato la propria line up da gaming monitor Odyssey di questo 2021 dopo l’ottima resa del G7. introduce una gamma di monitor Odyssey dal design piatto, che vanno dai 24 ai 28 pollici.

La nuova lineup si caratterizza per immagini estremamente realistiche, una maggiore capacità di risposta, un’ergonomia su misura e una fruibilità intuitiva. Inoltre, gli appassionati del gaming potranno godere di colori realistici, una precisione millimetrica e una forte velocità di risposta per le proprie sessioni di intrattenimento, che si utilizzi un PC o una console.

I videogiochi connettono tutto il mondo attraverso esperienze condivise, riunendo persone caratterizzate da background differenti alla ricerca di avventure in nuove realtà. Un maggior numero di giocatori potrà ora godere dell’esperienza offerta dalla line-up ampliata di monitor per il gaming Odyssey, sia che ambiscano a vincere dei tornei sia che desiderino semplicemente cimentarsi in qualche nuovo gioco avvincente.





Qui sotto potete trovare una lista dei prodotti annunciati, con tanto di descrizione tecnica. In calce infine, vi sarà possibile visionare delle immagini relative ad essi.

Odyssey G7 28” (Modello: G70A) – Odyssey G7 unisce grafiche incantevoli a prestazioni di ultimissima generazione. Grazie a uno schermo Ultra High Definition (UHD) con un ampio angolo di visione da 178°, insieme a HDR400, il G7 offre colori incredibili con maggiore contrasto, neri più profondi e bianchi più brillanti per una profondità spettacolare e immagini realistiche. Con un refresh rate di 144Hz in 4K, top del settore, e un tempo di risposta ultraveloce di 1ms, con certificazione NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro, i giocatori potranno godere di una precisione realistica. Grazie alla compatibilità con HDMI 2.1, alla massima risoluzione e a un refresh rate garantiti non solo su PC ma anche su console di ultima generazione, con supporto al 4K a 120HZ, il G7 offre una visualizzazione di elevata qualità per ogni partita. Il design esclusivo CoreSync del G7 porta i colori dei giochi fuori dallo schermo nell’ambiente reale dei giocatori per un’immersione a tutto tondo con un tocco personale.

Odyssey G5 27” (Modello: G50A) – Odyssey G5 è perfetto per i giocatori che desiderano portare i propri giochi al livello successivo, sia sul PC che utilizzando le console di ultimissima generazione. È il primo monitor Odyssey dotato di schermo Quad High Definition (QHD) con refresh rate di 165Hz e tempi di risposta di 1ms, oltre a HDR10 per grafiche suggestive pronte per entrare in azione. G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium migliorano le performance, offrendo un vantaggio competitivo senza rischio di stuttering. Dotato di stand regolabile in altezza, i giocatori possono inclinare, ruotare e girare il monitor per creare il perfetto set-up per non affaticarsi durante il gioco.

Odyssey G3 27” e 24” (Modello: G30A) – Odyssey G3 è la soluzione ideale per tutti i giocatori che cercano un prodotto accessibile per fare un passo avanti nel mondo del gaming. Con un veloce refresh rate di 144Hz e tempo di risposta di 1ms (MPRT), la velocità di cambiamento dei pixel è quasi immediata, per un’azione a ritmo sostenuto e prestazioni rapide sullo schermo. AMD FreeSync Premium rende l’azione fluida per un flusso di gioco senza interruzioni, consentendo ai giocatori di vedere i giochi proprio come li hanno intesi i creatori. Il G3 è dotato di stand regolabile in altezza, garantendo il massimo comfort ai giocatori immersi nell’azione.

I monitor Samsung Odyssey G70A e G50A di Samung vantano, inoltre, una serie di funzionalità multitasking intuitive per ottenere il massimo da ogni interazione, che si tratti di giocare o creare contenuti. Ogni monitor è dotato di numerosi strumenti di gestione dello schermo a supporto del multitasking. I gamer possono facilmente giocare, guardare e chattare contemporaneamente grazie alla funzione Picture-by-Picture (PBP) o creare un secondo schermo virtuale utilizzando Picture-in-Picture (PIP) con una customizzazione flessibile. Utilizzando il software Easy Setting Box, i giocatori possono suddividere comodamente lo schermo in più sezioni con una disposizione ottimizzata delle finestre per gestire contemporaneamente più attività. In questo modo i gamer non dovranno più decidere se seguire il proprio streamer preferito o giocare.

Infine, grazie ad Auto Source Switch+, i giocatori possono accedere velocemente ai propri contenuti, senza dover cercare tra più ingressi: il monitor rileverà istantaneamente il PC o la console all’accensione e si collegherà automaticamente all’ingresso attivo. Qualora voleste più informazioni sui Samsung Odyssey, è possibile andare direttamente sul sito ufficiale.