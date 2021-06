Judgment in arrivo su Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass è diventato, in pochissimo tempo, una fantastica opzione per permettere a moltissimi giocatori di giocare a quella fantastica saga che è Yakuza. Al momento, con il recente arrivo del settimo capitolo, Yakuza Like a Dragon, ha dalla sua l’intera saga ma ancora nulla di ufficiale è possibile leggere riguardo la serie spin-off Judgment.

Proprio riguardo quest’ultimo punto però, nelle ultime ore spunta quella che potrebbe essere una possibile conferma dell’arrivo del primo capitolo. L’account Twitter ufficiale ha postato infatti un’immagine con ben 280 nomi di personaggi e sul nome Takayuki Yagami c’è una X con scritto “Oopsie woopsie”. Il nome è proprio quello del protagonista di Judgment.

Tutto ciò è ovviamente pura e semplice congettura ma, detto chiaramente, non è la prima volta che l’account ufficiale di Xbox Game Pass fa cose di questo genere. Qualora il titolo dovesse arrivare sul servizio targato Microsoft, sarà sicuramente la versione “remastered” pubblicata di recente su Xbox Series X|S, PS5 e Stadia. Ovviamente, GamesVillage rimarrà sull’attenti per possibili fonti ufficiali.

Made a slight error in the original but it's ok we fixed it with some help from our friends at @GroundedTheGame (great handwriting btw) pic.twitter.com/lRKtLdrQIB

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 21, 2021