Tekken X Street Fighter: potrebbe non essere la fine

Abbiamo riportato nella giornata di ieri la prevedibile notizia della cancellazione del cross-over Tekken X Street Fighter. Harada ne ha annunciato lo stop dei lavori di sviluppo durante un video di Harada’s Bar, un suo format presente sulla piattaforma di Youtube.

Harada ha affermato più di una volta che gli sarebbe piaciuto condividere Tekken X Street Fighter, in quanto si è lavorato duramente negli anni passati per sviluppare i modelli e le animazioni dei combattimenti, arrivando a circa il 30% di completamento nei lavori di sviluppo. Quello che viene da chiedersi è se effettivamente abbia senso annunciare una cancellazione di un titolo annunciato oramai 11 anni fa.

Recentemente però, Harada ha asserito di non aver mai parlato di “cancellazione”, sostenendo che l’errore sarebbe attribuibile al sistema di generazione di sottotitoli di Youtube. Quello che Harada intendeva realmente sostenere era che “il 30% di sviluppo è stato completato ma è ancora in sospeso“, quindi non cancellato.

Per quanto riguarda, invece, l’altra affermazione riguardante la “morte del progetto“, Harada voleva intendere che il cross-over dei due storici picchiaduro è stato semplicemente accantonato. Il director del progetto si è poi espresso come segue:

Noi di Bandai Namco siamo ancora fiduciosi in una ripresa dei lavori di sviluppo del progetto Tekken X Street Fighter non appena le condizioni ideali si presenteranno. Sicuramente, c’è da dire che i lavori non possono continuare solo se una delle due parti coinvolte lo reputa conveniente in termini di campagne di marketing e branding, in quanto si rifletterebbe negativamente sulle risorse messe a disposizione dall’altra parte. Per il momento aspettiamo solamente l’occasione perfetta.

Quando Katsuhiro Harada parla di “parti”, ovviamente intende far riferimento alle due aziende coinvolte nel progetto: Bandai Namco (Tekken) e Capcom (Street Fighter). Alla fine di tutto, ne deduciamo che Tekken X Street Fighter non è assolutamente morto, anzi potrebbe esserci qualche speranza di vederlo tornare sulle nostre console. Noi di GamesVillage forniremo ogni tipo di aggiornamento ai lettori in caso di ulteriori sviluppi.