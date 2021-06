Death Stranding Director’s Cut classificato esclusivamente per PS5

L’ente ufficiale per la classificazione dei videogiochi Entertainment Software Ratings Board ha classificato proprio in queste ore Death Stranding Director’s Cut per PS5. E solo per PlayStation 5.

Mostrato durante l’E3 2021, Kojima Productions ha confermato che la riedizione del titolo è reale e che un full reveal gameplay è a solo “qualche settimana”. Sappiamo tutti piuttosto bene che, una volta classificato ufficialmente un prodotto, è prossimo al lancio e, in questo caso, potrebbe anche esser esclusiva per la next-gen di Sony.

Oltre a ciò comunque, la classificazione cita sangue, violenza intensa, nudità parziale e linguaggio forte. Niente di nuovo insomma per chi ha già giocato la “prima edizione” di Death Stranding. Mentre qui potete dare un’occhiata alla nostra anteprima, teniamo a dirvi che GamesVillage vi terrà aggiornati in merito, tornate quindi a trovarci!