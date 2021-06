Xbox Game Studios accoglie designer di Portal e Left 4 Dead

Il suo nome è Kim Swift e qualcuno di voi potrebbe aver sentito parlare di lei nei giochi cult Portal e Left 4 Dead. La figura in questione infatti è ex designer delle due IP e ora è stata accolta dal team Xbox Game Studios di Microsoft.

In un tweet postato ieri sera, proprio la compagnia di studi interni di casa Microsoft ha confermato che la sviluppatrice di grossa fama sarebbe entrata a far parte della grande famiglia Xbox per “accelerare il processo innovativo e collaborare con studi indipendenti per creare titoli per la tecnologia cloud“.

Tale affermazione fa intendere che la Swift collaborerà con Microsoft proprio per una console full streaming che potrebbe anche avere a che fare, a sua volta, con il progetto da parte della casa di Redmond in collaborazione con i produttori di televisori.

Swift è magari più conosciuta per il suo lavoro creativo a Valve, dove Portal arrivò dopo che ella mostrò una game demo con fisica basata sui portali chiamato Narbacular Drop. Swift è poi passata a lavorare su Left 4 Dead (che sta per ricevere un seguito spirituale) e, in ultimo si ritrova con Xbox Game Studios a sviluppare idee in Microsoft.

Our team focuses on three pillars in our games: Community, Innovation and Inclusivity. Today, @K2TheSwift joins us in XGS Publishing to accelerate our Innovation and collaborate with independent studios to build games for the cloud.

Welcome to the team, Kim! pic.twitter.com/pM3E5Xxyrt

— Xbox Game Studios Publishing (@XboxPublishing) June 21, 2021