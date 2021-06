NieR Replicant Ver.1.22474487139: la serie ha venduto oltre un milione di copie

Square Enix ha confermato che NieR: Automata, il secondo capitolo della serie, ha venduto un totale di oltre sei milioni di unità, mentre il recente lancio di NieR Replicant Ver.1.22474487139, remaster del primo capitolo della serie, ha venduto oltre un milione di unità in tutto il mondo.

NieR Replicant ver.1.2247448713 è uscito il 23 aprile per Xbox One, PS4 e PC, fungendo da remake per il classico uscito su PS3 nell’aprile 2010. Inoltre, è stata pubblicata una nuova patch per la versione Steam del gioco . L’aggiornamento risolve alcuni problemi di prestazioni presenti nel gioco dal lancio. Di seguito il comunicato:

La versione 1.0.3 della patch di Steam che verrà presto rilasciata applicherà correzioni che consentiranno al gioco di funzionare a una frequenza fotogrammi stabile di 60 fps. Le specifiche tecniche di questo titolo non garantiscono il corretto funzionamento a oltre 60Hz, ed è presente un bug nel codice che porta il gioco a girare a una velocità superiore a quella prevista se si superano i 60Hz. Comprendiamo che ci sono un certo numero di clienti che hanno già modificato le impostazioni del proprio PC per eseguire il gioco in uno stato stabile.



Per quanto riguarda NieR: Automata, è stato lanciato per la prima volta a febbraio 2017 per PS4 prima di arrivare su PC e Xbox One, ha superato i sei milioni di unità in spedizioni e vendite digitali. Il suo ultimo importante traguardo è stato nel febbraio 2021, quando ha venduto oltre 5,5 milioni di unità in tutto il mondo . Il titolo ha ricevuto molti consensi dalla critica sin dalla sua uscita. Per quanto riguarda il futuro, c’è NieR Re[in]carnation, un gioco di ruolo mobile sviluppato da Aplibot. Si svolge nello stesso universo ma all’interno di un luogo chiamato The Cage mentre una ragazza cerca i suoi ricordi. Attualmente è disponibile solo in Giappone, il titolo ha avuto finora oltre 10 milioni di download. È prevista una versione inglese ma al momento non c’è una data per lo stesso. Sia NieR: Automata che NieR Replicant Ver.1.22474487139 sono ora disponibili su PC tramite Steam, PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo.

#NieR:Automata and #NieRReplicant ver.1.22474487139… have shipped/digitally sold over 6 million and 1 million units respectively! Whether you've cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support 🎉 pic.twitter.com/yCBYySCq7N — NieR Series (@NieRGame) June 22, 2021