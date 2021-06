Battlefield 4: aumentata la capacità dei server dopo il reveal di Battlefield 2042

Grazie al reveal di Battlefield 2042, l’ammontare di giocatori vogliosi di un moderno FPS è aumentato a dismisura, arrivando a riempire i server del vecchio ma sempre amato Battlefield 4 e, conseguentemente, causando lunghe code d’attesa per l’entrata in partita.

Per evitare altri problemi, EA ha preso posizione, affermando quanto segue.

Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla vostra contentezza e dalle vostre reazioni alla recente rivelazione di Battlefield 2042. Da allora, molti di voi sono arrivati di nuovo in Battlefield 4 per avere già un assaggio del ritorno alla guerra a tutto campo. Abbiamo monitorato la vostra esperienza e abbiamo notato che i tempi di attesa nella regione occidentale degli Stati Uniti erano molto più lunghi che in altre regioni. Buone notizie, abbiamo aumentato la capacità del server per questa regione: ci si può aspettare meno attesa e più gioco.