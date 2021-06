MMD presenta il primo monitor pensato per Xbox

MMD, azienda leader nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia la prima serie di monitor gaming al mondo Designed for Xbox. Il monitor dedicato al console gaming Philips Momentum Designed for Xbox è progettato per dare agli appassionati di Xbox l’esperienza definitiva. Questo monitor è dedicato al gioco per console di Microsoft e include le nuove specifiche HDMI 2.1, restituendo un’esperienza di console gaming next-gen con risoluzione 4K e frequenze di aggiornamento più veloci a 120Hz per prestazioni di gioco ultra clear e ultra fluide.

Il monitor Philips Momentum Designed for Xbox per il gioco su console sarà ora disponibile come modello da 55″ (139,7 cm), per un’esperienza immersiva senza precedenti. A differenza dei televisori, i monitor di gioco Philips Momentum sono costruiti appositamente, con bassa latenza e basso lag come priorità, per fornire un’esperienza di gioco molto più fluida e realistica. Il basso input lag della serie è un grande vantaggio quando si gioca a videogiochi Twitch-sensitive, permettendo all’input di essere registrato sullo schermo più velocemente.

Il flagship monitor 55″ Philips Momentum (559M1RYV) includerà una soundbar appositamente progettata dagli ingegneri di Bowers & Wilkins, azienda britannica di altoparlanti famosa in tutto il mondo per il suo design innovativo e l’ingegneria del suono, che completerà l’esperienza dell’utente finale.

Matt Kesselring, Director of Xbox Hardware Partnerships, ha dichiarato:

Noi di Xbox cerchiamo sempre di dare ai nostri fan la possibilità di scegliere le condizioni in cui giocare ai propri giochi preferiti. Oggi, siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Philips per la creazione dei primi monitor Designed for Xbox, dando ai fan un display unico con tecnologia e caratteristiche che forniscono l’esperienza di gioco definitiva della console per Xbox Series X|S.

Philips Momentum Designed for Xbox sarà disponibile come modello da 55” (139,7cm) al prezzo di €1399 ad Agosto 2021 ed apre la strada ad altri modelli della stessa linea che verranno annunciati nei mesi successivi.