Far Cry 6: il Narrative Director parla delle ispirazioni per realizzare Yara

Far Cry 6, il nuovo capitolo dello sparatutto open world targato Ubisoft sarà disponibile sugli scaffali dei negozi nella giornata del 7 Ottobre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Nel frattempo, il Narrative Director del gioco, Navid Khavar, ha parlato di come la nazione di Yara prenda ispirazione da Cuba e dalle sue lotte politiche in una nuova clip caricata dal Twitter ufficiale del gioco.

Oltre a parlare dell’ispirazione di Yara a Cuba, Khavari parla anche del processo legato alla ricerca della software house su Cuba nel tentativo di far sentire Yara la più reale e autentica possibile. Il Narrative Director si esprime su come Yara sia esclusa dal resto del mondo e come questo isolamento si rifletterà anche nel gameplay, incoraggiando i giocatori a improvvisare e a usare ciò che hanno a disposizione piuttosto che affidarsi alla tecnologia.