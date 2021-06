The Elder Scrolls Online: parte la sfida The World Plays ESO

Per festeggiare i sette anni e gli oltre 18 milioni di giocatori, Bethesda a lanciato una sfida per The Elder Scrolls Online, partendo dal gioco basse e arrivando fino all’espansione Blackwood (qui la nostra recensione). Qui sotto potete leggere il comunicato:

Sono stati sette anni fantastici per The Elder Scrolls Online, con circa 600 ore di missioni, più di 25.000 PNG interessanti e oltre 18 milioni di giocatori.



The Elder Scrolls Online è l’Elder Scrolls più grande mai realizzato e il GdR più grande mai pubblicato su console. Per onorare le incredibili dimensioni del gioco, stiamo invitando il mondo a giocarci. Dal 22 giugno fino al 19 agosto, questa nuova iniziativa metterà in evidenza l’incredibile portata e ampiezza di The Elder Scrolls Online, con un evento su più mesi per giocatori e media basato su streaming e divertimento social. Partendo dall’inizio del gioco base e arrivando fino alla fine del nuovo capitolo Blackwood, una squadra di giocatori esplorerà il mondo di ESO: aggregati a loro dalla diretta streaming di debutto del 22 giugno sulla homepage di World Plays ESO.



Poche settimane dopo l’E3 e il lancio di ESO: Versione migliorata per console, l’avventura si aprirà con un evento epico di più di 350 ore che durerà quasi due mesi e coprirà tutti i capitoli di ESO. Ma come funziona un evento di questa portata?



Collaborando con una serie di giocatori appassionati, da giugno ad agosto mostreremo su vari canali le meraviglie di ESO in tutto il mondo. Ogni membro dello Stream Team di ESO giocherà a una porzione del gioco e alcuni saranno ospiti sul canale Twitch di Bethesda. Potrai partecipare al divertimento con tante attività di gioco PvP, dungeon e tanto altro! Sarà un’avventura divertente e un ospite speciale potrebbe sempre apparire in una delle dirette. Per la lista completa degli streamer confermati fino a oggi, potete consultare questo sito.



Ogni tappa di questo viaggio può essere seguita su twitch.tv/Bethesda, o sui vari canali social del gioco.