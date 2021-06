Sonic: IIzuka spera che il titolo del 2022 possa gettare le basi per il futuro della serie

A fine maggio, nel finale del Sonic Central, era stato mostrato un breve teaser di un nuovo gioco di Sonic in uscita nel 2022, e gli sviluppatori sperano che possa aiutare a tracciare una linea per il futuro della serie, come fece Sonic Adventure quando venne pubblicato su Dreamcast nel 1998.

Parlando con la rivista Sonic Stadium, il capo di Sonic Team, Takashi Iizuka, ha affermato che spera che il Sonic che arriverà nel 2022 getti nuove basi per la serie, e che è un qualcosa con cui il team di sviluppo si è veramente messo in gioco.

“Sonic Adventure ha gettato le basi per 20 anni di titoli della serie dopo la sua uscita, quindi allo stesso modo spero davvero che questo nuovo titolo, in uscita nel 2022, getti le basi per i successivi titoli Sonic – questa è l’idea alla base della sfida per la squadra”, ha detto Iizuka.

Sebbene Iizuka non fornisca dettagli sul gioco poiché è ancora nel mezzo dello sviluppo, ha affermato che gli sviluppatori stanno tentando di creare qualcosa di “nuovo e stimolante“.

“Dato che questo titolo è ancora a metà dello sviluppo, non c’è niente di cui possa parlare, ma volevo dire che il team ha passato il suo tempo a fare qualcosa di nuovo e stimolante”, ha continuato Iizuka. “Attraverso molti tentativi ed errori, il team sta cercando di presentare a tutti un nuovo gioco di Sonic e spero che il vostro caloroso supporto per il loro lavoro possa motivarli a vincere davvero questa sfida”.

Il prossimo gioco di Sonic uscirà nel 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.