The Great Ace Attorney Chronicles: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Uno dei titoli a cui Capcom ha dato più risalto durante il suo showcase all’E3 è stato The Great Ace Attorney Chronicles, vera e propria collection che include i due giochi The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney: Resolve 2.

Oggi Capcom ha voluto pubblicare un nuovo filmato gameplay, di quasi 6 minuti. Come dice il testo che accompagna il filmato:

“Nel nostro ultimo trailer, unisciti a Ryunosuke Naruhodo e Susato Mikotoba mentre muovono i primi passi a Londra, difendono i loro clienti nel famoso Old Bailey e mettono insieme un caso curioso con l’aiuto dell’Ace Detective di Londra.”

The Great Ace Attorney Chronicles sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, via Steam. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima.