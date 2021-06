Electronic Arts: annunciato l’evento Beats Studio Buds Bash

Beats, la celebre linea di cuffie e casse sponsorizzate da Dr. Dre, e il colosso videoludico Electronic Arts hanno annunciato oggi la nascita del Beats Studio Buds Bash, un nuovissimo evento di competizione dal vivo che coinvolgerà alcuni degli streamer più famosi del settore.

Questo venerdì 25 giugno alle 19:00 su Twitch, Tyler “Ninja” Blevins, Nickmercs e molti altri si sfideranno testa a testa giocando a Knockout City, il nuovo titolo multiplayer a squadre ispirato al dodgeball. Oltre a Ninja e Nickmercs anche CouRageJD, Myth, Fuslie, FaZe Swagg, Sykkuno, Sydeon e QuarterJade rivestiranno il ruolo di capitani delle squadre. I capitani recluteranno giocatori per formare crew e sconfiggere le squadre rivali fino a quando una non sarà incoronata come la migliore.

Durante il torneo virtuale di dodgeball, Beats ed Electronic Arts offriranno un importante omaggio ai fan. Gli spettatori potranno scegliere di aggiudicarsi prodotti gratuiti e chiavi di gioco durante l’evento, inclusa la possibilità di vincere Beats Studio Buds, i nuovi auricolari true wireless del marchio. Nel corso della giornata, Beats regalerà anche diverse migliaia di abbonamenti su Twitch ai partecipanti e ai membri della community, oltre a migliaia di chiavi di titoli EA, consentendo agli spettatori di scaricare Knockout City gratuitamente.

Sviluppato da Velan Studios, Knockout City (qui la nostra recensione) è stato lanciato nel maggio 2021 e sfida i dodgebrawlers a un’esperienza di gioco frenetica, caratterizzata da uno stile unico. I giocatori si faranno strada attraverso sei mappe multiplayer ricche di azione mentre utilizzeranno sei diversi tipi di palla per sconfiggere i loro avversari. Possono persino “appallottolarsi” e diventare un’arma da far lanciare ai compagni di squadra. Con il cross-play e il cross-progression, fino a 32 amici possono unirsi su diverse piattaforme per formare Crew e persino passare da una piattaforma all’altra mantenendo i progressi intatti, per sconfiggere Crew rivali in nome del dominio del dodgeball. Knockout City è ora disponibile tramite una prova gratuita limitata e coloro che decidono di acquistare il titolo completo possono farlo al prezzo di 19,99 € su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (tramite l’app desktop EA beta e Origin, Steam ed Epic Games Store) oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X e S grazie alla retrocompatibilità. Per i membri di EA Play e Xbox Games Pass Ultimate è incluso gratuitamente.