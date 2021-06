Dragonball Super: Goku svela il nuovo livello dell’Ultra Istinto

L’ultimo capitolo di Dragonball Super, uscito da pochissimo, ha svelato ai fan dell’opera di Akira Toriyama e Toyotaro un attesissimo power up per Goku, durante il suo combattimento contro Granolla. Dopo averci spiegato infatti che l’Ultra Istinto ha ben più di un solo livello, il capitolo 73 del manga ci ha rivelato in che modo Goku è riuscito a fare suo uno di questi upgrade. Attenzione però, l’articolo contiene degli spoiler!

Finora infatti il protagonista di Dragonball Super era riuscito a fare uso della versione completa dell’Ultra Istinto soltanto nella sua forma base, questo perché nello stato di Super Saiyan l’animo di Goku sarebbe troppo turbato per fare riscorso al potere divino, e abbandonarsi completamente alle reazioni del suo corpo.

Durante lo scontro con Granolla, che è riuscito a far ricorso al potere delle Sfere del Drago del suo pianeta per diventare l’essere più potente dell’universo, l’Ultra Istinto in forma base si è dimostrato non essere abbastanza per superare il nemico, e per questo Goku ha finalmente rivelato di essere riuscito a coniugare i vari livelli del Super Saiyan con l’Ultra Istinto. Dunque adesso, anche mentre è trasformato nel guerriero leggendario dei Saiyan, Goku può fare ricorso al suo potere divino, creando numerose combinazioni, con livelli sempre più elevati di potenza.

Ma la forza di Granolla è tale da costringere Goku alla più devastante tra queste combinazioni, utilizzando l’Ultra Istinto in contemporanea con il Super Saiyan Blue, uno stato che, parola della stesso Goku, non sarà affatto facile da affrontare per Granolla, nonostante tutta la potenza acquisita dal cacciatore di taglie del pianeta Cereal.

Riuscirà questa nuova trasformazione a mettere in difficoltà il rivale di Goku? Nonostante l’immane potenza scatenata dal Saiyan infatti, Granolla rimane un rivale formidabile. Ma per scoprire l’esito del loro scontro dovrete leggere il capitolo 73 di Dragonball Super, attualmente disponibile anche su Manga Plus di Shueisha.