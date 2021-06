Mobile Suit Gundam: parla il regista del live-action

Il 2021 dovrebbe essere un anno chiave per il franchise di Mobile Suit Gundam, che ha in ballo moltissimi progetti, come il primo film della trilogia di Hathaway’s Flash, il seguito di Seed, e soprattutto il nuovo film live-action di Netflix che vedrà alla regia Jordan Vogt-Roberts, autore anche di Kong Skull Island e The King of Summer.

Il filmaker ha recentemente utilizzato il suo profilo Twitter per rispondere ad alcune domande dei fan, riguardo alla sua carriera ma anche e soprattutto alla nuova visione del mondo di Mobile Suit Gundam, nel primissimo adattamento live-action che si sia mai visto in Occidente.

Anche se si tratterà del primo film live-action del franchise però, non sarà la prima volta che i Gundam arriveranno sul grande schermo al di fuori del Giappone. Infatti già nel film di Steven Spielberg Ready Player One, prodotto da Warner Bros. Pictures nel 2018, si potevano notare le armature combattere contro Mechagodzilla all’interno dello spazio virtuale del gioco rappresentato nella pellicola.

Jordan Vogt-Roberts ha rivelato molto durante il Q&A con i fan condiviso su Twitter (che trovate anche in calce all’articolo), parlando, oltre che del suo impegno per il progetto relativo a Mobile Suit Gundam per conto di Netflix, anche dei suoi piani in forma più ampia, rivelando di aver lavorato sull’adattamento di Metal Gear Solid che vedrà come protagonista Oscar Isaac, nel ruolo di Solid Snake.

Insomma, Vogt-Roberts ha un’agenda piuttosto piena, e tantissima carne al fuoco. Ai fan dei mecha giapponesi non rimane che sperare che il suo adattamento live-action dei celeberrimi robot di Yoshiyuki Tomino, sia il più fedele possibile all’originale che ha incantato il mondo e gli appassionati di anime.

A MESSAGE TO MY GUNDAM FAMILY… and all people of earth, whose souls are weighed down by gravity.

A newtype of future awaits us with @SUNRISEINC7, @Legendary, and @netflix.

(This was recorded two months ago, so forgive me, a few of my dates are now off)https://t.co/xWtIt1SOVN

— (((Jordan Vogt-Roberts))) (@VogtRoberts) June 17, 2021