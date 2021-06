Overwatch: disponibile il supporto al cross-play

Come promesso da Blizzard, finalmente lo sparatutto competitivo hero-shooter Overwatch supporta il cross-play, permettendo ai giocatori delle varie piattaforme di potersi incontrare e giocare all’interno degli stessi match. Il matchmaking dunque non è più suddiviso per piattaforme.

Il cross-play è attivo su tutte le versioni di Overwatch disponibile su ogni piattaforma, ossia PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per poter accedere alla funzione del cross-play però sarà necessario indicare la console d’appartenenza su Battle.net, come spiegato nel tweet condiviso da Blizzard, che include anche un’utilissima FAQ. Va specificato che non sarà possibile trasferire da piattaforma a piattaforma la progressione e le proprie statistiche (dunque niente cross-progression) e inoltre, il cross-play non sarà disponibile nelle Partite Competitive.

Cross-Play has arrived.

You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo.

Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021