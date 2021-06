Worms Rumble: ora disponibile per Xbox One, Series e Switch

Worms Rumble è ora disponibile per Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store , così come Xbox Game Pass, annunciato dall’editore e sviluppatore Team17. Il titolo è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam nel dicembre 2020.

Un’edizione fisica di Worms Rumble è prevista per tutte le piattaforme il 13 luglio. Team17 ha anche pubblicato un aggiornamento gratuito per Worms Rumble su tutte le piattaforme, che aggiunge la nuova arena Resa dei conti spazioporto (Spaceport Showdown). Di seguito una panoramica del titolo:

Worms Rumble, il gioco che hai sempre amato diventa un’esperienza inedita, con frenetiche battaglie in tempo reale per 32 giocatori e il supporto al cross-platform. Combatti nelle modalità Death match e Last Worm, dove una sola granata può decidere la tua sorte!

Oltre alle armi che i fan di Worms adorano da sempre, come il bazooka, il fucile a pompa e il lancia pecore, il tuo arsenale si arricchirà di nuovi strumenti di morte per scalare i ranghi ai danni dei tuoi invertebrati avversari. Personalizza il tuo verme, partecipa alle sfide e agli eventi e sperimenta con le modalità nel laboratorio. È sempre Worms, ma tutto nuovo!

Il primo Worms in tempo reale!

Non c’è tempo per i turni in Worms Rumble. Ogni battaglia si svolge in tempo reale! Se il tuo avversario ti sta crivellando di piombo, rispondi al fuoco senza pensarci due volte!

Resa dei conti spazioporto

Ambientato molto al di sopra della stratosfera, lo Spaceport Showdown presenta una nuova meccanica a bassa gravità generata casualmente che rallenta l’azione durante la battaglia e si unisce alle mappe disponibili esistenti: Deadly Dockyard, Battlegrounds Bank, Missile Mall, Portal Park e Transforming Towers. Nuove skin premium extra-terrestri, stendardi ed emote aiuteranno ad ambientare gli anellidi armati al loro nuovo ambiente.

Skin esclusive per console

Un completo esclusivo gratuito, la felpa con cappuccio Series Green, sarà disponibile per i giocatori Xbox, mentre quelli su Nintendo Switch potranno godersi il completo Patchwork Bear gratuito.

Worms Rumble è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC (tramite Epic Games Store e Steam).