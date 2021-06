Bloodborne è il titolo più giocato di questa primavera

Si è da poco conclusa una primavera che è stata ricca di avvenimenti significativi nell’ambito videoludico, tra eventi, rumor e annunci interessanti. In occasione della chiusura di una nuova stagione, Sony ha diffuso la classifica dei titoli giocati più spesso tramite la sua piattaforma PS Now, in cui conduce il soulslike Bloodborne.

Bloodborne, uscito per PlayStation 4 nel 2015, è stato sviluppato da FromSoftware ed è ambientato in un mondo dark-fantasy, più precisamente a Yharnam, una cittadella gotica. Nel RPG impersoneremo un Cacciatore che, dopo aver subito una trasfusione con del sangue misterioso, dovrà ripulire l’area da mostruose creature e bestie abominevoli che recheranno danno all’integrità del paese. Il soulslike ha avuto un grande successo fra il pubblico e la stampa, tanto che ultimamente gira il rumor secondo cui si starebbe lavorando ad una versione PlayStation 5 del titolo.

Ritornando alla classifica, essa prende in considerazione un periodo temporale compreso tra l’1 marzo e l’1 giugno 2021 e, sebbene molti dei giochi che verranno citati non sorprenderanno data la loro enorme popolarità, sarebbe opportuno notare che l’ordine riportato comprenda determinati videogiochi che costituiscono un mercato predominante anche su PC.

Dal PlayStation Blog possiamo osservare la classifica ufficiale dei titoli più giocati di questa primavera:

Bloodborne Horizon Zero Dawn The Last of Us Marvel’s Avengers Detroit: Become Human

Come potete osservare, Bloodborne è in cima alla classifica e ha superato titoli dalla grande popolarità come Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017) e The Last of Us (Naughty Dog, 2013). Badate bene che la classifica sopra riportata riguarda i titoli giocati in streaming con il servizio PS Now tramite PC.