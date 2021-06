Super Smash Bros.Ultimate: nuovo evento per celebrare i 30 anni di Sonic

Super Smash Bros.Ultimate ha organizzato un evento speciale per festeggiare il 30° anniversario di Sonic the Hedgehog. Le avventure del riccio blu hanno avuto origine tre decenni fa su Sega Genesis in Nord America. L’evento inizia questo fine settimana e durerà per tre giorni, inoltre Nintendo ha anche aggiunto un nuovo set di spirit per Super Smash Bros.Ultimate disponibile solo per i membri di Nintendo Switch Online. Il set include quanto segue:

Spirito primario di classe Leggenda casuale x1

Spirito di supporto di classe Asso casuale x1

Tieni presente che il bonus non può essere riscattato durante un’iscrizione di prova gratuita per Nintendo Switch Online: dovrai disporre di un abbonamento attivo a pagamento. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com: